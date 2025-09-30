- Aperçu
MTUL: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
Le taux de change de MTUL a changé de -0.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.28 et à un maximum de 30.28.
Suivez la dynamique ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MTUL aujourd'hui ?
L'action ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN est cotée à 30.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.62%, a clôturé hier à 30.47 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de MTUL présente ces mises à jour.
L'action ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN verse-t-elle des dividendes ?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN est actuellement valorisé à 30.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 31.14% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MTUL.
Comment acheter des actions MTUL ?
Vous pouvez acheter des actions ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN au cours actuel de 30.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 30.28 ou de 30.58, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MTUL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MTUL ?
Investir dans ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.38 - 34.28 et le prix actuel 30.28. Beaucoup comparent -9.07% et -4.54% avant de passer des ordres à 30.28 ou 30.58. Consultez le graphique du cours de MTUL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action UBS AG ?
Le cours le plus élevé de UBS AG l'année dernière était 34.28. Au cours de 20.38 - 34.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 30.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action UBS AG ?
Le cours le plus bas de UBS AG (MTUL) sur l'année a été 20.38. Sa comparaison avec 30.28 et 20.38 - 34.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MTUL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MTUL a-t-elle été divisée ?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 30.47 et 31.14% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 30.47
- Ouverture
- 30.28
- Bid
- 30.28
- Ask
- 30.58
- Plus Bas
- 30.28
- Plus Haut
- 30.28
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.62%
- Changement Mensuel
- -9.07%
- Changement à 6 Mois
- -4.54%
- Changement Annuel
- 31.14%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4