MRP: Millrose Properties, Inc.
A taxa do MRP para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.70 e o mais alto foi 32.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Millrose Properties, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MRP hoje?
Hoje Millrose Properties, Inc. (MRP) está avaliado em 31.95. O instrumento é negociado dentro de 31.70 - 32.01, o fechamento de ontem foi 31.99, e o volume de negociação atingiu 687. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MRP em tempo real.
As ações de Millrose Properties, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Millrose Properties, Inc. está avaliado em 31.95. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 36.02% e USD. Monitore os movimentos de MRP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MRP?
Você pode comprar ações de Millrose Properties, Inc. (MRP) pelo preço atual 31.95. Ordens geralmente são executadas perto de 31.95 ou 32.25, enquanto 687 e -0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MRP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MRP?
Investir em Millrose Properties, Inc. envolve considerar a faixa anual 21.02 - 36.00 e o preço atual 31.95. Muitos comparam 7.25% e 12.14% antes de enviar ordens em 31.95 ou 32.25. Estude as mudanças diárias de preço de MRP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Millrose Properties, Inc.?
O maior preço de Millrose Properties, Inc. (MRP) no último ano foi 36.00. As ações oscilaram bastante dentro de 21.02 - 36.00, e a comparação com 31.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Millrose Properties, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Millrose Properties, Inc.?
O menor preço de Millrose Properties, Inc. (MRP) no ano foi 21.02. A comparação com o preço atual 31.95 e 21.02 - 36.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MRP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MRP?
No passado Millrose Properties, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.99 e 36.02% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.99
- Open
- 31.97
- Bid
- 31.95
- Ask
- 32.25
- Low
- 31.70
- High
- 32.01
- Volume
- 687
- Mudança diária
- -0.13%
- Mudança mensal
- 7.25%
- Mudança de 6 meses
- 12.14%
- Mudança anual
- 36.02%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.