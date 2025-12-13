MRP: Millrose Properties, Inc.
今日MRP汇率已更改-0.88%。当日，交易品种以低点31.65和高点32.01进行交易。
关注Millrose Properties, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MRP股票今天的价格是多少？
Millrose Properties, Inc.股票今天的定价为31.71。它在31.65 - 32.01范围内交易，昨天的收盘价为31.99，交易量达到1681。MRP的实时价格图表显示了这些更新。
Millrose Properties, Inc.股票是否支付股息？
Millrose Properties, Inc.目前的价值为31.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注34.99%和USD。实时查看图表以跟踪MRP走势。
如何购买MRP股票？
您可以以31.71的当前价格购买Millrose Properties, Inc.股票。订单通常设置在31.71或32.01附近，而1681和-0.81%显示市场活动。立即关注MRP的实时图表更新。
如何投资MRP股票？
投资Millrose Properties, Inc.需要考虑年度范围21.02 - 36.00和当前价格31.71。许多人在以31.71或32.01下订单之前，会比较6.45%和。实时查看MRP价格图表，了解每日变化。
Millrose Properties, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Millrose Properties, Inc.的最高价格是36.00。在21.02 - 36.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Millrose Properties, Inc.的绩效。
Millrose Properties, Inc.股票的最低价格是多少？
Millrose Properties, Inc.（MRP）的最低价格为21.02。将其与当前的31.71和21.02 - 36.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MRP股票是什么时候拆分的？
Millrose Properties, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.99和34.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.99
- 开盘价
- 31.97
- 卖价
- 31.71
- 买价
- 32.01
- 最低价
- 31.65
- 最高价
- 32.01
- 交易量
- 1.681 K
- 日变化
- -0.88%
- 月变化
- 6.45%
- 6个月变化
- 11.30%
- 年变化
- 34.99%