MRP: Millrose Properties, Inc.
Le taux de change de MRP a changé de -0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.70 et à un maximum de 32.01.
Suivez la dynamique Millrose Properties, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MRP aujourd'hui ?
L'action Millrose Properties, Inc. est cotée à 31.77 aujourd'hui. Elle se négocie dans 31.70 - 32.01, a clôturé hier à 31.99 et son volume d'échange a atteint 1150. Le graphique en temps réel du cours de MRP présente ces mises à jour.
L'action Millrose Properties, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Millrose Properties, Inc. est actuellement valorisé à 31.77. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 35.25% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MRP.
Comment acheter des actions MRP ?
Vous pouvez acheter des actions Millrose Properties, Inc. au cours actuel de 31.77. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.77 ou de 32.07, le 1150 et le -0.63% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MRP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MRP ?
Investir dans Millrose Properties, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.02 - 36.00 et le prix actuel 31.77. Beaucoup comparent 6.65% et 11.51% avant de passer des ordres à 31.77 ou 32.07. Consultez le graphique du cours de MRP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Millrose Properties, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Millrose Properties, Inc. l'année dernière était 36.00. Au cours de 21.02 - 36.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.99 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Millrose Properties, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Millrose Properties, Inc. ?
Le cours le plus bas de Millrose Properties, Inc. (MRP) sur l'année a été 21.02. Sa comparaison avec 31.77 et 21.02 - 36.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MRP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MRP a-t-elle été divisée ?
Millrose Properties, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.99 et 35.25% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.99
- Ouverture
- 31.97
- Bid
- 31.77
- Ask
- 32.07
- Plus Bas
- 31.70
- Plus Haut
- 32.01
- Volume
- 1.150 K
- Changement quotidien
- -0.69%
- Changement Mensuel
- 6.65%
- Changement à 6 Mois
- 11.51%
- Changement Annuel
- 35.25%
