MRP: Millrose Properties, Inc.
Der Wechselkurs von MRP hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.70 bis zu einem Hoch von 32.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Millrose Properties, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MRP heute?
Die Aktie von Millrose Properties, Inc. (MRP) notiert heute bei 31.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 31.70 - 32.01 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.99 und das Handelsvolumen erreichte 687. Das Live-Chart von MRP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MRP Dividenden?
Millrose Properties, Inc. wird derzeit mit 31.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 36.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MRP zu verfolgen.
Wie kaufe ich MRP-Aktien?
Sie können Aktien von Millrose Properties, Inc. (MRP) zum aktuellen Kurs von 31.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.95 oder 32.25 platziert, während 687 und -0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MRP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MRP-Aktien?
Bei einer Investition in Millrose Properties, Inc. müssen die jährliche Spanne 21.02 - 36.00 und der aktuelle Kurs 31.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.25% und 12.14%, bevor sie Orders zu 31.95 oder 32.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MRP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Millrose Properties, Inc.?
Der höchste Kurs von Millrose Properties, Inc. (MRP) im vergangenen Jahr lag bei 36.00. Innerhalb von 21.02 - 36.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Millrose Properties, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Millrose Properties, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Millrose Properties, Inc. (MRP) im Laufe des Jahres betrug 21.02. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.95 und der Spanne 21.02 - 36.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MRP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MRP statt?
Millrose Properties, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.99 und 36.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.99
- Eröffnung
- 31.97
- Bid
- 31.95
- Ask
- 32.25
- Tief
- 31.70
- Hoch
- 32.01
- Volumen
- 687
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- 7.25%
- 6-Monatsänderung
- 12.14%
- Jahresänderung
- 36.02%
