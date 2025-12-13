- Panorámica
MRP: Millrose Properties, Inc.
El tipo de cambio de MRP de hoy ha cambiado un -0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.65, mientras que el máximo ha alcanzado 32.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Millrose Properties, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MRP hoy?
Millrose Properties, Inc. (MRP) se evalúa hoy en 31.71. El instrumento se negocia dentro de 31.65 - 32.01; el cierre de ayer ha sido 31.99 y el volumen comercial ha alcanzado 1681. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MRP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Millrose Properties, Inc.?
Millrose Properties, Inc. se evalúa actualmente en 31.71. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 34.99% y USD. Monitoree los movimientos de MRP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MRP?
Puede comprar acciones de Millrose Properties, Inc. (MRP) al precio actual de 31.71. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 31.71 o 32.01, mientras que 1681 y -0.81% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MRP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MRP?
Invertir en Millrose Properties, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 21.02 - 36.00 y el precio actual 31.71. Muchos comparan 6.45% y 11.30% antes de colocar órdenes en 31.71 o 32.01. Estudie los cambios diarios de precios de MRP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Millrose Properties, Inc.?
El precio más alto de Millrose Properties, Inc. (MRP) en el último año ha sido 36.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.02 - 36.00, una comparación con 31.99 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Millrose Properties, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Millrose Properties, Inc.?
El precio más bajo de Millrose Properties, Inc. (MRP) para el año ha sido 21.02. La comparación con los actuales 31.71 y 21.02 - 36.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MRP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MRP?
En el pasado, Millrose Properties, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 31.99 y 34.99% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 31.99
- Open
- 31.97
- Bid
- 31.71
- Ask
- 32.01
- Low
- 31.65
- High
- 32.01
- Volumen
- 1.681 K
- Cambio diario
- -0.88%
- Cambio mensual
- 6.45%
- Cambio a 6 meses
- 11.30%
- Cambio anual
- 34.99%