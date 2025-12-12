КотировкиРазделы
MRP: Millrose Properties, Inc.

31.95 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MRP за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.70, а максимальная — 32.01.

Следите за динамикой Millrose Properties, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MRP сегодня?

Millrose Properties, Inc. (MRP) сегодня оценивается на уровне 31.95. Инструмент торгуется в пределах 31.70 - 32.01, вчерашнее закрытие составило 31.99, а торговый объем достиг 687. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MRP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Millrose Properties, Inc.?

Millrose Properties, Inc. в настоящее время оценивается в 31.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 36.02% и USD. Отслеживайте движения MRP на графике в реальном времени.

Как купить акции MRP?

Вы можете купить акции Millrose Properties, Inc. (MRP) по текущей цене 31.95. Ордера обычно размещаются около 31.95 или 32.25, тогда как 687 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MRP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MRP?

Инвестирование в Millrose Properties, Inc. предполагает учет годового диапазона 21.02 - 36.00 и текущей цены 31.95. Многие сравнивают 7.25% и 12.14% перед размещением ордеров на 31.95 или 32.25. Изучайте ежедневные изменения цены MRP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Millrose Properties, Inc.?

Самая высокая цена Millrose Properties, Inc. (MRP) за последний год составила 36.00. Акции заметно колебались в пределах 21.02 - 36.00, сравнение с 31.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Millrose Properties, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Millrose Properties, Inc.?

Самая низкая цена Millrose Properties, Inc. (MRP) за год составила 21.02. Сравнение с текущими 31.95 и 21.02 - 36.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MRP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MRP?

В прошлом Millrose Properties, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.99 и 36.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.70 32.01
Годовой диапазон
21.02 36.00
Предыдущее закрытие
31.99
Open
31.97
Bid
31.95
Ask
32.25
Low
31.70
High
32.01
Объем
687
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
7.25%
6-месячное изменение
12.14%
Годовое изменение
36.02%
