MRP: ミルローズ・プロパティーズ

31.77 USD 0.22 (0.69%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

MRPの今日の為替レートは、-0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり31.70の安値と32.01の高値で取引されました。

ミルローズ・プロパティーズダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MRP株の現在の価格は？

ミルローズ・プロパティーズの株価は本日31.77です。31.70 - 32.01内で取引され、前日の終値は31.99、取引量は1150に達しました。MRPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ミルローズ・プロパティーズの株は配当を出しますか？

ミルローズ・プロパティーズの現在の価格は31.77です。配当方針は会社によりますが、投資家は35.25%やUSDにも注目します。MRPの動きはライブチャートで確認できます。

MRP株を買う方法は？

ミルローズ・プロパティーズの株は現在31.77で購入可能です。注文は通常31.77または32.07付近で行われ、1150や-0.63%が市場の動きを示します。MRPの最新情報はライブチャートで確認できます。

MRP株に投資する方法は？

ミルローズ・プロパティーズへの投資では、年間の値幅21.02 - 36.00と現在の31.77を考慮します。注文は多くの場合31.77や32.07で行われる前に、6.65%や11.51%と比較されます。MRPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ミルローズ・プロパティーズの株の最高値は？

ミルローズ・プロパティーズの過去1年の最高値は36.00でした。21.02 - 36.00内で株価は大きく変動し、31.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ミルローズ・プロパティーズのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ミルローズ・プロパティーズの株の最低値は？

ミルローズ・プロパティーズ(MRP)の年間最安値は21.02でした。現在の31.77や21.02 - 36.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MRPの動きはライブチャートで確認できます。

MRPの株式分割はいつ行われましたか？

ミルローズ・プロパティーズは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.99、35.25%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.70 32.01
1年のレンジ
21.02 36.00
以前の終値
31.99
始値
31.97
買値
31.77
買値
32.07
安値
31.70
高値
32.01
出来高
1.150 K
1日の変化
-0.69%
1ヶ月の変化
6.65%
6ヶ月の変化
11.51%
1年の変化
35.25%
