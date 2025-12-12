- Panoramica
MRP: Millrose Properties, Inc.
Il tasso di cambio MRP ha avuto una variazione del -0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.70 e ad un massimo di 31.97.
Segui le dinamiche di Millrose Properties, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MRP oggi?
Oggi le azioni Millrose Properties, Inc. sono prezzate a 31.76. Viene scambiato all'interno di 31.70 - 31.97, la chiusura di ieri è stata 31.99 e il volume degli scambi ha raggiunto 312. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MRP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Millrose Properties, Inc. pagano dividendi?
Millrose Properties, Inc. è attualmente valutato a 31.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 35.21% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MRP.
Come acquistare azioni MRP?
Puoi acquistare azioni Millrose Properties, Inc. al prezzo attuale di 31.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.76 o 32.06, mentre 312 e -0.66% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MRP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MRP?
Investire in Millrose Properties, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 21.02 - 36.00 e il prezzo attuale 31.76. Molti confrontano 6.61% e 11.48% prima di effettuare ordini su 31.76 o 32.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MRP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Millrose Properties, Inc.?
Il prezzo massimo di Millrose Properties, Inc. nell'ultimo anno è stato 36.00. All'interno di 21.02 - 36.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.99 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Millrose Properties, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Millrose Properties, Inc.?
Il prezzo più basso di Millrose Properties, Inc. (MRP) nel corso dell'anno è stato 21.02. Confrontandolo con gli attuali 31.76 e 21.02 - 36.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MRP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MRP?
Millrose Properties, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.99 e 35.21%.
- Chiusura Precedente
- 31.99
- Apertura
- 31.97
- Bid
- 31.76
- Ask
- 32.06
- Minimo
- 31.70
- Massimo
- 31.97
- Volume
- 312
- Variazione giornaliera
- -0.72%
- Variazione Mensile
- 6.61%
- Variazione Semestrale
- 11.48%
- Variazione Annuale
- 35.21%
