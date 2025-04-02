Moedas / MHH
MHH: Mastech Digital Inc
7.57 USD 0.01 (0.13%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MHH para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.40 e o mais alto foi 7.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Mastech Digital Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MHH Notícias
- Mastech earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Mastech Digital: Opportunities For Outperformance (NYSE:MHH)
- MHH stock touches 52-week low at $7.05 amid market shifts
- Earnings call transcript: Mastech Holdings misses Q1 2025 EPS forecast
- Mastech earnings missed by $0.11, revenue topped estimates
- Mastech Digital Reports First Quarter 2025 Revenue Growth of 3%
- Mastech Digital Is Valued Like A Turnaround, Now It Needs To Earn It (NYSE:MHH)
Faixa diária
7.40 7.89
Faixa anual
6.20 16.00
- Fechamento anterior
- 7.58
- Open
- 7.65
- Bid
- 7.57
- Ask
- 7.87
- Low
- 7.40
- High
- 7.89
- Volume
- 23
- Mudança diária
- -0.13%
- Mudança mensal
- -6.89%
- Mudança de 6 meses
- -24.53%
- Mudança anual
- -23.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh