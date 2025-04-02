Валюты / MHH
MHH: Mastech Digital Inc
7.61 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MHH за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.48, а максимальная — 7.85.
Следите за динамикой Mastech Digital Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.48 7.85
Годовой диапазон
6.20 16.00
- Предыдущее закрытие
- 7.61
- Open
- 7.56
- Bid
- 7.61
- Ask
- 7.91
- Low
- 7.48
- High
- 7.85
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -6.40%
- 6-месячное изменение
- -24.13%
- Годовое изменение
- -22.82%
