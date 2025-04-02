Valute / MHH
MHH: Mastech Digital Inc
7.82 USD 0.25 (3.30%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MHH ha avuto una variazione del 3.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.48 e ad un massimo di 7.90.
Segui le dinamiche di Mastech Digital Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.48 7.90
Intervallo Annuale
6.20 16.00
- Chiusura Precedente
- 7.57
- Apertura
- 7.62
- Bid
- 7.82
- Ask
- 8.12
- Minimo
- 7.48
- Massimo
- 7.90
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- 3.30%
- Variazione Mensile
- -3.81%
- Variazione Semestrale
- -22.03%
- Variazione Annuale
- -20.69%
21 settembre, domenica