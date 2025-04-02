Divisas / MHH
MHH: Mastech Digital Inc
7.58 USD 0.03 (0.39%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MHH de hoy ha cambiado un -0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.44, mientras que el máximo ha alcanzado 7.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mastech Digital Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MHH News
- Mastech earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Mastech Digital: Opportunities For Outperformance (NYSE:MHH)
- MHH stock touches 52-week low at $7.05 amid market shifts
- Earnings call transcript: Mastech Holdings misses Q1 2025 EPS forecast
- Mastech earnings missed by $0.11, revenue topped estimates
- Mastech Digital Reports First Quarter 2025 Revenue Growth of 3%
- Mastech Digital Is Valued Like A Turnaround, Now It Needs To Earn It (NYSE:MHH)
Rango diario
7.44 7.78
Rango anual
6.20 16.00
- Cierres anteriores
- 7.61
- Open
- 7.58
- Bid
- 7.58
- Ask
- 7.88
- Low
- 7.44
- High
- 7.78
- Volumen
- 20
- Cambio diario
- -0.39%
- Cambio mensual
- -6.77%
- Cambio a 6 meses
- -24.43%
- Cambio anual
- -23.12%
