货币 / MHH
MHH: Mastech Digital Inc
7.58 USD 0.03 (0.39%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MHH汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点7.44和高点7.78进行交易。
关注Mastech Digital Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MHH新闻
- Mastech earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Mastech Digital: Opportunities For Outperformance (NYSE:MHH)
- MHH stock touches 52-week low at $7.05 amid market shifts
- Earnings call transcript: Mastech Holdings misses Q1 2025 EPS forecast
- Mastech earnings missed by $0.11, revenue topped estimates
- Mastech Digital Reports First Quarter 2025 Revenue Growth of 3%
- Mastech Digital Is Valued Like A Turnaround, Now It Needs To Earn It (NYSE:MHH)
日范围
7.44 7.78
年范围
6.20 16.00
- 前一天收盘价
- 7.61
- 开盘价
- 7.58
- 卖价
- 7.58
- 买价
- 7.88
- 最低价
- 7.44
- 最高价
- 7.78
- 交易量
- 20
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- -6.77%
- 6个月变化
- -24.43%
- 年变化
- -23.12%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值