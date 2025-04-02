Währungen / MHH
MHH: Mastech Digital Inc
7.76 USD 0.19 (2.51%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MHH hat sich für heute um 2.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.62 bis zu einem Hoch von 7.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mastech Digital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MHH News
- Mastech earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Mastech Digital: Opportunities For Outperformance (NYSE:MHH)
- MHH stock touches 52-week low at $7.05 amid market shifts
- Earnings call transcript: Mastech Holdings misses Q1 2025 EPS forecast
- Mastech earnings missed by $0.11, revenue topped estimates
- Mastech Digital Reports First Quarter 2025 Revenue Growth of 3%
- Mastech Digital Is Valued Like A Turnaround, Now It Needs To Earn It (NYSE:MHH)
Tagesspanne
7.62 7.76
Jahresspanne
6.20 16.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.57
- Eröffnung
- 7.62
- Bid
- 7.76
- Ask
- 8.06
- Tief
- 7.62
- Hoch
- 7.76
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 2.51%
- Monatsänderung
- -4.55%
- 6-Monatsänderung
- -22.63%
- Jahresänderung
- -21.30%
