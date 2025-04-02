通貨 / MHH
MHH: Mastech Digital Inc
7.57 USD 0.01 (0.13%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MHHの今日の為替レートは、-0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり7.40の安値と7.89の高値で取引されました。
Mastech Digital Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MHH News
- Mastech earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Mastech Digital: Opportunities For Outperformance (NYSE:MHH)
- MHH stock touches 52-week low at $7.05 amid market shifts
- Earnings call transcript: Mastech Holdings misses Q1 2025 EPS forecast
- Mastech earnings missed by $0.11, revenue topped estimates
- Mastech Digital Reports First Quarter 2025 Revenue Growth of 3%
- Mastech Digital Is Valued Like A Turnaround, Now It Needs To Earn It (NYSE:MHH)
1日のレンジ
7.40 7.89
1年のレンジ
6.20 16.00
- 以前の終値
- 7.58
- 始値
- 7.63
- 買値
- 7.57
- 買値
- 7.87
- 安値
- 7.40
- 高値
- 7.89
- 出来高
- 24
- 1日の変化
- -0.13%
- 1ヶ月の変化
- -6.89%
- 6ヶ月の変化
- -24.53%
- 1年の変化
- -23.23%
