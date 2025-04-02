통화 / MHH
MHH: Mastech Digital Inc
7.82 USD 0.25 (3.30%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MHH 환율이 오늘 3.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.48이고 고가는 7.90이었습니다.
Mastech Digital Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
7.48 7.90
년간 변동
6.20 16.00
- 이전 종가
- 7.57
- 시가
- 7.62
- Bid
- 7.82
- Ask
- 8.12
- 저가
- 7.48
- 고가
- 7.90
- 볼륨
- 32
- 일일 변동
- 3.30%
- 월 변동
- -3.81%
- 6개월 변동
- -22.03%
- 년간 변동율
- -20.69%
