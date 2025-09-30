CotaçõesSeções
Moedas / MGRE
MGRE: AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.

24.6200 USD 0.3500 (1.40%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MGRE para hoje mudou para -1.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.5700 e o mais alto foi 24.7700.

Veja a dinâmica do par de moedas AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MGRE hoje?

Hoje AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) está avaliado em 24.6200. O instrumento é negociado dentro de -1.40%, o fechamento de ontem foi 24.9700, e o volume de negociação atingiu 106. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MGRE em tempo real.

As ações de AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. pagam dividendos?

Atualmente AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. está avaliado em 24.6200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.31% e USD. Monitore os movimentos de MGRE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MGRE?

Você pode comprar ações de AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) pelo preço atual 24.6200. Ordens geralmente são executadas perto de 24.6200 ou 24.6230, enquanto 106 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MGRE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MGRE?

Investir em AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. envolve considerar a faixa anual 22.5100 - 26.0400 e o preço atual 24.6200. Muitos comparam -0.38% e 2.41% antes de enviar ordens em 24.6200 ou 24.6230. Estude as mudanças diárias de preço de MGRE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.?

O maior preço de AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) no último ano foi 26.0400. As ações oscilaram bastante dentro de 22.5100 - 26.0400, e a comparação com 24.9700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.?

O menor preço de AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) no ano foi 22.5100. A comparação com o preço atual 24.6200 e 22.5100 - 26.0400 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MGRE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MGRE?

No passado AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.9700 e -5.31% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.5700 24.7700
Faixa anual
22.5100 26.0400
Fechamento anterior
24.9700
Open
24.6400
Bid
24.6200
Ask
24.6230
Low
24.5700
High
24.7700
Volume
106
Mudança diária
-1.40%
Mudança mensal
-0.38%
Mudança de 6 meses
2.41%
Mudança anual
-5.31%
