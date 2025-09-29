クォートセクション
通貨 / MGRE
株に戻る

MGRE: AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.

24.6200 USD 0.3500 (1.40%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MGREの今日の為替レートは、-1.40%変化しました。日中、通貨は1あたり24.5700の安値と24.7700の高値で取引されました。

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

MGRE株の現在の価格は？

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の株価は本日24.6200です。-1.40%内で取引され、前日の終値は24.9700、取引量は106に達しました。MGREのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の株は配当を出しますか？

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の現在の価格は24.6200です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.31%やUSDにも注目します。MGREの動きはライブチャートで確認できます。

MGRE株を買う方法は？

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の株は現在24.6200で購入可能です。注文は通常24.6200または24.6230付近で行われ、106や-0.08%が市場の動きを示します。MGREの最新情報はライブチャートで確認できます。

MGRE株に投資する方法は？

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.への投資では、年間の値幅22.5100 - 26.0400と現在の24.6200を考慮します。注文は多くの場合24.6200や24.6230で行われる前に、-0.38%や2.41%と比較されます。MGREの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の株の最高値は？

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の過去1年の最高値は26.0400でした。22.5100 - 26.0400内で株価は大きく変動し、24.9700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の株の最低値は？

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.(MGRE)の年間最安値は22.5100でした。現在の24.6200や22.5100 - 26.0400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MGREの動きはライブチャートで確認できます。

MGREの株式分割はいつ行われましたか？

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.9700、-5.31%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.5700 24.7700
1年のレンジ
22.5100 26.0400
以前の終値
24.9700
始値
24.6400
買値
24.6200
買値
24.6230
安値
24.5700
高値
24.7700
出来高
106
1日の変化
-1.40%
1ヶ月の変化
-0.38%
6ヶ月の変化
2.41%
1年の変化
-5.31%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待