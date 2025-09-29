- 概要
MGRE: AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.
MGREの今日の為替レートは、-1.40%変化しました。日中、通貨は1あたり24.5700の安値と24.7700の高値で取引されました。
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MGRE株の現在の価格は？
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の株価は本日24.6200です。-1.40%内で取引され、前日の終値は24.9700、取引量は106に達しました。MGREのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の株は配当を出しますか？
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の現在の価格は24.6200です。配当方針は会社によりますが、投資家は-5.31%やUSDにも注目します。MGREの動きはライブチャートで確認できます。
MGRE株を買う方法は？
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の株は現在24.6200で購入可能です。注文は通常24.6200または24.6230付近で行われ、106や-0.08%が市場の動きを示します。MGREの最新情報はライブチャートで確認できます。
MGRE株に投資する方法は？
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.への投資では、年間の値幅22.5100 - 26.0400と現在の24.6200を考慮します。注文は多くの場合24.6200や24.6230で行われる前に、-0.38%や2.41%と比較されます。MGREの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の株の最高値は？
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の過去1年の最高値は26.0400でした。22.5100 - 26.0400内で株価は大きく変動し、24.9700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の株の最低値は？
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.(MGRE)の年間最安値は22.5100でした。現在の24.6200や22.5100 - 26.0400と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MGREの動きはライブチャートで確認できます。
MGREの株式分割はいつ行われましたか？
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.9700、-5.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.9700
- 始値
- 24.6400
- 買値
- 24.6200
- 買値
- 24.6230
- 安値
- 24.5700
- 高値
- 24.7700
- 出来高
- 106
- 1日の変化
- -1.40%
- 1ヶ月の変化
- -0.38%
- 6ヶ月の変化
- 2.41%
- 1年の変化
- -5.31%
- 実際
- 期待
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
