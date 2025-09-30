- Aperçu
MGRE: AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.
Le taux de change de MGRE a changé de -1.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.5700 et à un maximum de 24.7700.
Suivez la dynamique AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MGRE aujourd'hui ?
L'action AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. est cotée à 24.6200 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.40%, a clôturé hier à 24.9700 et son volume d'échange a atteint 106. Le graphique en temps réel du cours de MGRE présente ces mises à jour.
L'action AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. verse-t-elle des dividendes ?
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. est actuellement valorisé à 24.6200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.31% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MGRE.
Comment acheter des actions MGRE ?
Vous pouvez acheter des actions AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. au cours actuel de 24.6200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.6200 ou de 24.6230, le 106 et le -0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MGRE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MGRE ?
Investir dans AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.5100 - 26.0400 et le prix actuel 24.6200. Beaucoup comparent -0.38% et 2.41% avant de passer des ordres à 24.6200 ou 24.6230. Consultez le graphique du cours de MGRE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. ?
Le cours le plus élevé de AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. l'année dernière était 26.0400. Au cours de 22.5100 - 26.0400, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.9700 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. ?
Le cours le plus bas de AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) sur l'année a été 22.5100. Sa comparaison avec 24.6200 et 22.5100 - 26.0400 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MGRE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MGRE a-t-elle été divisée ?
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.9700 et -5.31% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.9700
- Ouverture
- 24.6400
- Bid
- 24.6200
- Ask
- 24.6230
- Plus Bas
- 24.5700
- Plus Haut
- 24.7700
- Volume
- 106
- Changement quotidien
- -1.40%
- Changement Mensuel
- -0.38%
- Changement à 6 Mois
- 2.41%
- Changement Annuel
- -5.31%
