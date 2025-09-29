КотировкиРазделы
MGRE: AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.

24.6200 USD 0.3500 (1.40%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MGRE за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.5700, а максимальная — 24.7700.

Следите за динамикой AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MGRE сегодня?

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) сегодня оценивается на уровне 24.6200. Инструмент торгуется в пределах -1.40%, вчерашнее закрытие составило 24.9700, а торговый объем достиг 106. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.?

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. в настоящее время оценивается в 24.6200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.31% и USD. Отслеживайте движения MGRE на графике в реальном времени.

Как купить акции MGRE?

Вы можете купить акции AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) по текущей цене 24.6200. Ордера обычно размещаются около 24.6200 или 24.6230, тогда как 106 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MGRE?

Инвестирование в AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. предполагает учет годового диапазона 22.5100 - 26.0400 и текущей цены 24.6200. Многие сравнивают -0.38% и 2.41% перед размещением ордеров на 24.6200 или 24.6230. Изучайте ежедневные изменения цены MGRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.?

Самая высокая цена AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) за последний год составила 26.0400. Акции заметно колебались в пределах 22.5100 - 26.0400, сравнение с 24.9700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.?

Самая низкая цена AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) за год составила 22.5100. Сравнение с текущими 24.6200 и 22.5100 - 26.0400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MGRE?

В прошлом AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.9700 и -5.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.5700 24.7700
Годовой диапазон
22.5100 26.0400
Предыдущее закрытие
24.9700
Open
24.6400
Bid
24.6200
Ask
24.6230
Low
24.5700
High
24.7700
Объем
106
Дневное изменение
-1.40%
Месячное изменение
-0.38%
6-месячное изменение
2.41%
Годовое изменение
-5.31%
