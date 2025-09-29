- Обзор рынка
MGRE: AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.
Курс MGRE за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.5700, а максимальная — 24.7700.
Следите за динамикой AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MGRE сегодня?
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) сегодня оценивается на уровне 24.6200. Инструмент торгуется в пределах -1.40%, вчерашнее закрытие составило 24.9700, а торговый объем достиг 106. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MGRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.?
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. в настоящее время оценивается в 24.6200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.31% и USD. Отслеживайте движения MGRE на графике в реальном времени.
Как купить акции MGRE?
Вы можете купить акции AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) по текущей цене 24.6200. Ордера обычно размещаются около 24.6200 или 24.6230, тогда как 106 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MGRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MGRE?
Инвестирование в AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. предполагает учет годового диапазона 22.5100 - 26.0400 и текущей цены 24.6200. Многие сравнивают -0.38% и 2.41% перед размещением ордеров на 24.6200 или 24.6230. Изучайте ежедневные изменения цены MGRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.?
Самая высокая цена AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) за последний год составила 26.0400. Акции заметно колебались в пределах 22.5100 - 26.0400, сравнение с 24.9700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.?
Самая низкая цена AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) за год составила 22.5100. Сравнение с текущими 24.6200 и 22.5100 - 26.0400 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MGRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MGRE?
В прошлом AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.9700 и -5.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.9700
- Open
- 24.6400
- Bid
- 24.6200
- Ask
- 24.6230
- Low
- 24.5700
- High
- 24.7700
- Объем
- 106
- Дневное изменение
- -1.40%
- Месячное изменение
- -0.38%
- 6-месячное изменение
- 2.41%
- Годовое изменение
- -5.31%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%