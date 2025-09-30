- Übersicht
MGRE: AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.
Der Wechselkurs von MGRE hat sich für heute um -1.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.5700 bis zu einem Hoch von 24.7700 gehandelt.
Verfolgen Sie die AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MGRE heute?
Die Aktie von AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) notiert heute bei 24.6200. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.40% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.9700 und das Handelsvolumen erreichte 106. Das Live-Chart von MGRE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MGRE Dividenden?
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. wird derzeit mit 24.6200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -5.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MGRE zu verfolgen.
Wie kaufe ich MGRE-Aktien?
Sie können Aktien von AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) zum aktuellen Kurs von 24.6200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.6200 oder 24.6230 platziert, während 106 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MGRE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MGRE-Aktien?
Bei einer Investition in AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. müssen die jährliche Spanne 22.5100 - 26.0400 und der aktuelle Kurs 24.6200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.38% und 2.41%, bevor sie Orders zu 24.6200 oder 24.6230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MGRE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.?
Der höchste Kurs von AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) im vergangenen Jahr lag bei 26.0400. Innerhalb von 22.5100 - 26.0400 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.9700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.?
Der niedrigste Kurs von AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) im Laufe des Jahres betrug 22.5100. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.6200 und der Spanne 22.5100 - 26.0400 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MGRE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MGRE statt?
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.9700 und -5.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.9700
- Eröffnung
- 24.6400
- Bid
- 24.6200
- Ask
- 24.6230
- Tief
- 24.5700
- Hoch
- 24.7700
- Volumen
- 106
- Tagesänderung
- -1.40%
- Monatsänderung
- -0.38%
- 6-Monatsänderung
- 2.41%
- Jahresänderung
- -5.31%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4