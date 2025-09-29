报价部分
MGRE: AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.

24.6200 USD 0.3500 (1.40%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MGRE汇率已更改-1.40%。当日，交易品种以低点24.5700和高点24.7700进行交易。

关注AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MGRE股票今天的价格是多少？

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.股票今天的定价为24.6200。它在-1.40%范围内交易，昨天的收盘价为24.9700，交易量达到106。MGRE的实时价格图表显示了这些更新。

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.股票是否支付股息？

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.目前的价值为24.6200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.31%和USD。实时查看图表以跟踪MGRE走势。

如何购买MGRE股票？

您可以以24.6200的当前价格购买AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.股票。订单通常设置在24.6200或24.6230附近，而106和-0.08%显示市场活动。立即关注MGRE的实时图表更新。

如何投资MGRE股票？

投资AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.需要考虑年度范围22.5100 - 26.0400和当前价格24.6200。许多人在以24.6200或24.6230下订单之前，会比较-0.38%和。实时查看MGRE价格图表，了解每日变化。

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.的最高价格是26.0400。在22.5100 - 26.0400内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.的绩效。

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.股票的最低价格是多少？

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.（MGRE）的最低价格为22.5100。将其与当前的24.6200和22.5100 - 26.0400进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MGRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MGRE股票是什么时候拆分的？

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.9700和-5.31%中可见。

日范围
24.5700 24.7700
年范围
22.5100 26.0400
前一天收盘价
24.9700
开盘价
24.6400
卖价
24.6200
买价
24.6230
最低价
24.5700
最高价
24.7700
交易量
106
日变化
-1.40%
月变化
-0.38%
6个月变化
2.41%
年变化
-5.31%
