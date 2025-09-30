QuotazioniSezioni
MGRE: AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.

24.6200 USD 0.3500 (1.40%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MGRE ha avuto una variazione del -1.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.5700 e ad un massimo di 24.7700.

Segui le dinamiche di AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MGRE oggi?

Oggi le azioni AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. sono prezzate a 24.6200. Viene scambiato all'interno di -1.40%, la chiusura di ieri è stata 24.9700 e il volume degli scambi ha raggiunto 106. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MGRE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. pagano dividendi?

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. è attualmente valutato a 24.6200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -5.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MGRE.

Come acquistare azioni MGRE?

Puoi acquistare azioni AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. al prezzo attuale di 24.6200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.6200 o 24.6230, mentre 106 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MGRE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MGRE?

Investire in AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. implica considerare l'intervallo annuale 22.5100 - 26.0400 e il prezzo attuale 24.6200. Molti confrontano -0.38% e 2.41% prima di effettuare ordini su 24.6200 o 24.6230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MGRE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.?

Il prezzo massimo di AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. nell'ultimo anno è stato 26.0400. All'interno di 22.5100 - 26.0400, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.9700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.?

Il prezzo più basso di AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. (MGRE) nel corso dell'anno è stato 22.5100. Confrontandolo con gli attuali 24.6200 e 22.5100 - 26.0400 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MGRE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MGRE?

AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.9700 e -5.31%.

Intervallo Giornaliero
24.5700 24.7700
Intervallo Annuale
22.5100 26.0400
Chiusura Precedente
24.9700
Apertura
24.6400
Bid
24.6200
Ask
24.6230
Minimo
24.5700
Massimo
24.7700
Volume
106
Variazione giornaliera
-1.40%
Variazione Mensile
-0.38%
Variazione Semestrale
2.41%
Variazione Annuale
-5.31%
