MFA-PB: MFA Financial Inc Preferred Series B

21.19 USD 0.07 (0.33%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MFA-PB para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.13 e o mais alto foi 21.23.

Veja a dinâmica do par de moedas MFA Financial Inc Preferred Series B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MFA-PB hoje?

Hoje MFA Financial Inc Preferred Series B (MFA-PB) está avaliado em 21.19. O instrumento é negociado dentro de 0.33%, o fechamento de ontem foi 21.12, e o volume de negociação atingiu 64. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MFA-PB em tempo real.

As ações de MFA Financial Inc Preferred Series B pagam dividendos?

Atualmente MFA Financial Inc Preferred Series B está avaliado em 21.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.14% e USD. Monitore os movimentos de MFA-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MFA-PB?

Você pode comprar ações de MFA Financial Inc Preferred Series B (MFA-PB) pelo preço atual 21.19. Ordens geralmente são executadas perto de 21.19 ou 21.49, enquanto 64 e -0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MFA-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MFA-PB?

Investir em MFA Financial Inc Preferred Series B envolve considerar a faixa anual 20.18 - 22.15 e o preço atual 21.19. Muitos comparam -2.98% e -0.14% antes de enviar ordens em 21.19 ou 21.49. Estude as mudanças diárias de preço de MFA-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações MFA FINANCIAL, INC.?

O maior preço de MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PB) no último ano foi 22.15. As ações oscilaram bastante dentro de 20.18 - 22.15, e a comparação com 21.12 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MFA Financial Inc Preferred Series B no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações MFA FINANCIAL, INC.?

O menor preço de MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PB) no ano foi 20.18. A comparação com o preço atual 21.19 e 20.18 - 22.15 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MFA-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MFA-PB?

No passado MFA Financial Inc Preferred Series B passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.12 e -0.14% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.13 21.23
Faixa anual
20.18 22.15
Fechamento anterior
21.12
Open
21.22
Bid
21.19
Ask
21.49
Low
21.13
High
21.23
Volume
64
Mudança diária
0.33%
Mudança mensal
-2.98%
Mudança de 6 meses
-0.14%
Mudança anual
-0.14%
