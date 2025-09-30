- Visão do mercado
MFA-PB: MFA Financial Inc Preferred Series B
A taxa do MFA-PB para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.13 e o mais alto foi 21.23.
Veja a dinâmica do par de moedas MFA Financial Inc Preferred Series B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MFA-PB hoje?
Hoje MFA Financial Inc Preferred Series B (MFA-PB) está avaliado em 21.19. O instrumento é negociado dentro de 0.33%, o fechamento de ontem foi 21.12, e o volume de negociação atingiu 64. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MFA-PB em tempo real.
As ações de MFA Financial Inc Preferred Series B pagam dividendos?
Atualmente MFA Financial Inc Preferred Series B está avaliado em 21.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.14% e USD. Monitore os movimentos de MFA-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MFA-PB?
Você pode comprar ações de MFA Financial Inc Preferred Series B (MFA-PB) pelo preço atual 21.19. Ordens geralmente são executadas perto de 21.19 ou 21.49, enquanto 64 e -0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MFA-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MFA-PB?
Investir em MFA Financial Inc Preferred Series B envolve considerar a faixa anual 20.18 - 22.15 e o preço atual 21.19. Muitos comparam -2.98% e -0.14% antes de enviar ordens em 21.19 ou 21.49. Estude as mudanças diárias de preço de MFA-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MFA FINANCIAL, INC.?
O maior preço de MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PB) no último ano foi 22.15. As ações oscilaram bastante dentro de 20.18 - 22.15, e a comparação com 21.12 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MFA Financial Inc Preferred Series B no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MFA FINANCIAL, INC.?
O menor preço de MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PB) no ano foi 20.18. A comparação com o preço atual 21.19 e 20.18 - 22.15 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MFA-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MFA-PB?
No passado MFA Financial Inc Preferred Series B passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.12 e -0.14% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.12
- Open
- 21.22
- Bid
- 21.19
- Ask
- 21.49
- Low
- 21.13
- High
- 21.23
- Volume
- 64
- Mudança diária
- 0.33%
- Mudança mensal
- -2.98%
- Mudança de 6 meses
- -0.14%
- Mudança anual
- -0.14%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4