- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MFA-PB: MFA Financial Inc Preferred Series B
Курс MFA-PB за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.13, а максимальная — 21.23.
Следите за динамикой MFA Financial Inc Preferred Series B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MFA-PB сегодня?
MFA Financial Inc Preferred Series B (MFA-PB) сегодня оценивается на уровне 21.19. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 21.12, а торговый объем достиг 64. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFA-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MFA Financial Inc Preferred Series B?
MFA Financial Inc Preferred Series B в настоящее время оценивается в 21.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.14% и USD. Отслеживайте движения MFA-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции MFA-PB?
Вы можете купить акции MFA Financial Inc Preferred Series B (MFA-PB) по текущей цене 21.19. Ордера обычно размещаются около 21.19 или 21.49, тогда как 64 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFA-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MFA-PB?
Инвестирование в MFA Financial Inc Preferred Series B предполагает учет годового диапазона 20.18 - 22.15 и текущей цены 21.19. Многие сравнивают -2.98% и -0.14% перед размещением ордеров на 21.19 или 21.49. Изучайте ежедневные изменения цены MFA-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MFA FINANCIAL, INC.?
Самая высокая цена MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PB) за последний год составила 22.15. Акции заметно колебались в пределах 20.18 - 22.15, сравнение с 21.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFA Financial Inc Preferred Series B на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MFA FINANCIAL, INC.?
Самая низкая цена MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PB) за год составила 20.18. Сравнение с текущими 21.19 и 20.18 - 22.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFA-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MFA-PB?
В прошлом MFA Financial Inc Preferred Series B проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.12 и -0.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.12
- Open
- 21.22
- Bid
- 21.19
- Ask
- 21.49
- Low
- 21.13
- High
- 21.23
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- -2.98%
- 6-месячное изменение
- -0.14%
- Годовое изменение
- -0.14%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%