MFA-PB: MFA Financial Inc Preferred Series B

21.19 USD 0.07 (0.33%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MFA-PB за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.13, а максимальная — 21.23.

Следите за динамикой MFA Financial Inc Preferred Series B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MFA-PB сегодня?

MFA Financial Inc Preferred Series B (MFA-PB) сегодня оценивается на уровне 21.19. Инструмент торгуется в пределах 0.33%, вчерашнее закрытие составило 21.12, а торговый объем достиг 64. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFA-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MFA Financial Inc Preferred Series B?

MFA Financial Inc Preferred Series B в настоящее время оценивается в 21.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.14% и USD. Отслеживайте движения MFA-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции MFA-PB?

Вы можете купить акции MFA Financial Inc Preferred Series B (MFA-PB) по текущей цене 21.19. Ордера обычно размещаются около 21.19 или 21.49, тогда как 64 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFA-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MFA-PB?

Инвестирование в MFA Financial Inc Preferred Series B предполагает учет годового диапазона 20.18 - 22.15 и текущей цены 21.19. Многие сравнивают -2.98% и -0.14% перед размещением ордеров на 21.19 или 21.49. Изучайте ежедневные изменения цены MFA-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MFA FINANCIAL, INC.?

Самая высокая цена MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PB) за последний год составила 22.15. Акции заметно колебались в пределах 20.18 - 22.15, сравнение с 21.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFA Financial Inc Preferred Series B на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MFA FINANCIAL, INC.?

Самая низкая цена MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PB) за год составила 20.18. Сравнение с текущими 21.19 и 20.18 - 22.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFA-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MFA-PB?

В прошлом MFA Financial Inc Preferred Series B проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.12 и -0.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.13 21.23
Годовой диапазон
20.18 22.15
Предыдущее закрытие
21.12
Open
21.22
Bid
21.19
Ask
21.49
Low
21.13
High
21.23
Объем
64
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
-2.98%
6-месячное изменение
-0.14%
Годовое изменение
-0.14%
