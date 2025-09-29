- 概要
MFA-PB: MFA Financial Inc Preferred Series B
MFA-PBの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり21.13の安値と21.23の高値で取引されました。
MFA Financial Inc Preferred Series Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MFA-PB株の現在の価格は？
MFA Financial Inc Preferred Series Bの株価は本日21.19です。0.33%内で取引され、前日の終値は21.12、取引量は64に達しました。MFA-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
MFA Financial Inc Preferred Series Bの株は配当を出しますか？
MFA Financial Inc Preferred Series Bの現在の価格は21.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.14%やUSDにも注目します。MFA-PBの動きはライブチャートで確認できます。
MFA-PB株を買う方法は？
MFA Financial Inc Preferred Series Bの株は現在21.19で購入可能です。注文は通常21.19または21.49付近で行われ、64や-0.14%が市場の動きを示します。MFA-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
MFA-PB株に投資する方法は？
MFA Financial Inc Preferred Series Bへの投資では、年間の値幅20.18 - 22.15と現在の21.19を考慮します。注文は多くの場合21.19や21.49で行われる前に、-2.98%や-0.14%と比較されます。MFA-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
MFA FINANCIAL, INC.の株の最高値は？
MFA FINANCIAL, INC.の過去1年の最高値は22.15でした。20.18 - 22.15内で株価は大きく変動し、21.12と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MFA Financial Inc Preferred Series Bのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
MFA FINANCIAL, INC.の株の最低値は？
MFA FINANCIAL, INC.(MFA-PB)の年間最安値は20.18でした。現在の21.19や20.18 - 22.15と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MFA-PBの動きはライブチャートで確認できます。
MFA-PBの株式分割はいつ行われましたか？
MFA Financial Inc Preferred Series Bは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.12、-0.14%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.12
- 始値
- 21.22
- 買値
- 21.19
- 買値
- 21.49
- 安値
- 21.13
- 高値
- 21.23
- 出来高
- 64
- 1日の変化
- 0.33%
- 1ヶ月の変化
- -2.98%
- 6ヶ月の変化
- -0.14%
- 1年の変化
- -0.14%
