クォートセクション
通貨 / MFA-PB
株に戻る

MFA-PB: MFA Financial Inc Preferred Series B

21.19 USD 0.07 (0.33%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MFA-PBの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり21.13の安値と21.23の高値で取引されました。

MFA Financial Inc Preferred Series Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

MFA-PB株の現在の価格は？

MFA Financial Inc Preferred Series Bの株価は本日21.19です。0.33%内で取引され、前日の終値は21.12、取引量は64に達しました。MFA-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

MFA Financial Inc Preferred Series Bの株は配当を出しますか？

MFA Financial Inc Preferred Series Bの現在の価格は21.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.14%やUSDにも注目します。MFA-PBの動きはライブチャートで確認できます。

MFA-PB株を買う方法は？

MFA Financial Inc Preferred Series Bの株は現在21.19で購入可能です。注文は通常21.19または21.49付近で行われ、64や-0.14%が市場の動きを示します。MFA-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

MFA-PB株に投資する方法は？

MFA Financial Inc Preferred Series Bへの投資では、年間の値幅20.18 - 22.15と現在の21.19を考慮します。注文は多くの場合21.19や21.49で行われる前に、-2.98%や-0.14%と比較されます。MFA-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

MFA FINANCIAL, INC.の株の最高値は？

MFA FINANCIAL, INC.の過去1年の最高値は22.15でした。20.18 - 22.15内で株価は大きく変動し、21.12と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MFA Financial Inc Preferred Series Bのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

MFA FINANCIAL, INC.の株の最低値は？

MFA FINANCIAL, INC.(MFA-PB)の年間最安値は20.18でした。現在の21.19や20.18 - 22.15と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MFA-PBの動きはライブチャートで確認できます。

MFA-PBの株式分割はいつ行われましたか？

MFA Financial Inc Preferred Series Bは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.12、-0.14%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.13 21.23
1年のレンジ
20.18 22.15
以前の終値
21.12
始値
21.22
買値
21.19
買値
21.49
安値
21.13
高値
21.23
出来高
64
1日の変化
0.33%
1ヶ月の変化
-2.98%
6ヶ月の変化
-0.14%
1年の変化
-0.14%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待