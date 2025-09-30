- Panoramica
MFA-PB: MFA Financial Inc Preferred Series B
Il tasso di cambio MFA-PB ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.13 e ad un massimo di 21.23.
Segui le dinamiche di MFA Financial Inc Preferred Series B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MFA-PB oggi?
Oggi le azioni MFA Financial Inc Preferred Series B sono prezzate a 21.19. Viene scambiato all'interno di 0.33%, la chiusura di ieri è stata 21.12 e il volume degli scambi ha raggiunto 64. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MFA-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni MFA Financial Inc Preferred Series B pagano dividendi?
MFA Financial Inc Preferred Series B è attualmente valutato a 21.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MFA-PB.
Come acquistare azioni MFA-PB?
Puoi acquistare azioni MFA Financial Inc Preferred Series B al prezzo attuale di 21.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.19 o 21.49, mentre 64 e -0.14% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MFA-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MFA-PB?
Investire in MFA Financial Inc Preferred Series B implica considerare l'intervallo annuale 20.18 - 22.15 e il prezzo attuale 21.19. Molti confrontano -2.98% e -0.14% prima di effettuare ordini su 21.19 o 21.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MFA-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni MFA FINANCIAL, INC.?
Il prezzo massimo di MFA FINANCIAL, INC. nell'ultimo anno è stato 22.15. All'interno di 20.18 - 22.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.12 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MFA Financial Inc Preferred Series B utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni MFA FINANCIAL, INC.?
Il prezzo più basso di MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PB) nel corso dell'anno è stato 20.18. Confrontandolo con gli attuali 21.19 e 20.18 - 22.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MFA-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MFA-PB?
MFA Financial Inc Preferred Series B ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.12 e -0.14%.
- Chiusura Precedente
- 21.12
- Apertura
- 21.22
- Bid
- 21.19
- Ask
- 21.49
- Minimo
- 21.13
- Massimo
- 21.23
- Volume
- 64
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- -2.98%
- Variazione Semestrale
- -0.14%
- Variazione Annuale
- -0.14%
