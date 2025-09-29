MFA-PB: MFA Financial Inc Preferred Series B
今日MFA-PB汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点21.13和高点21.23进行交易。
关注MFA Financial Inc Preferred Series B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MFA-PB股票今天的价格是多少？
MFA Financial Inc Preferred Series B股票今天的定价为21.19。它在0.33%范围内交易，昨天的收盘价为21.12，交易量达到64。MFA-PB的实时价格图表显示了这些更新。
MFA Financial Inc Preferred Series B股票是否支付股息？
MFA Financial Inc Preferred Series B目前的价值为21.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.14%和USD。实时查看图表以跟踪MFA-PB走势。
如何购买MFA-PB股票？
您可以以21.19的当前价格购买MFA Financial Inc Preferred Series B股票。订单通常设置在21.19或21.49附近，而64和-0.14%显示市场活动。立即关注MFA-PB的实时图表更新。
如何投资MFA-PB股票？
投资MFA Financial Inc Preferred Series B需要考虑年度范围20.18 - 22.15和当前价格21.19。许多人在以21.19或21.49下订单之前，会比较-2.98%和。实时查看MFA-PB价格图表，了解每日变化。
MFA FINANCIAL, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MFA FINANCIAL, INC.的最高价格是22.15。在20.18 - 22.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFA Financial Inc Preferred Series B的绩效。
MFA FINANCIAL, INC.股票的最低价格是多少？
MFA FINANCIAL, INC.（MFA-PB）的最低价格为20.18。将其与当前的21.19和20.18 - 22.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFA-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MFA-PB股票是什么时候拆分的？
MFA Financial Inc Preferred Series B历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.12和-0.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.12
- 开盘价
- 21.22
- 卖价
- 21.19
- 买价
- 21.49
- 最低价
- 21.13
- 最高价
- 21.23
- 交易量
- 64
- 日变化
- 0.33%
- 月变化
- -2.98%
- 6个月变化
- -0.14%
- 年变化
- -0.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值