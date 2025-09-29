MFA-PB股票今天的价格是多少？ MFA Financial Inc Preferred Series B股票今天的定价为21.19。它在0.33%范围内交易，昨天的收盘价为21.12，交易量达到64。MFA-PB的实时价格图表显示了这些更新。

MFA Financial Inc Preferred Series B股票是否支付股息？ MFA Financial Inc Preferred Series B目前的价值为21.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.14%和USD。实时查看图表以跟踪MFA-PB走势。

如何购买MFA-PB股票？ 您可以以21.19的当前价格购买MFA Financial Inc Preferred Series B股票。订单通常设置在21.19或21.49附近，而64和-0.14%显示市场活动。立即关注MFA-PB的实时图表更新。

如何投资MFA-PB股票？ 投资MFA Financial Inc Preferred Series B需要考虑年度范围20.18 - 22.15和当前价格21.19。许多人在以21.19或21.49下订单之前，会比较-2.98%和。实时查看MFA-PB价格图表，了解每日变化。

MFA FINANCIAL, INC.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，MFA FINANCIAL, INC.的最高价格是22.15。在20.18 - 22.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFA Financial Inc Preferred Series B的绩效。

MFA FINANCIAL, INC.股票的最低价格是多少？ MFA FINANCIAL, INC.（MFA-PB）的最低价格为20.18。将其与当前的21.19和20.18 - 22.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFA-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。