MFA-PB: MFA Financial Inc Preferred Series B
Le taux de change de MFA-PB a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.13 et à un maximum de 21.23.
Suivez la dynamique MFA Financial Inc Preferred Series B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MFA-PB aujourd'hui ?
L'action MFA Financial Inc Preferred Series B est cotée à 21.19 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.33%, a clôturé hier à 21.12 et son volume d'échange a atteint 64. Le graphique en temps réel du cours de MFA-PB présente ces mises à jour.
L'action MFA Financial Inc Preferred Series B verse-t-elle des dividendes ?
MFA Financial Inc Preferred Series B est actuellement valorisé à 21.19. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.14% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MFA-PB.
Comment acheter des actions MFA-PB ?
Vous pouvez acheter des actions MFA Financial Inc Preferred Series B au cours actuel de 21.19. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.19 ou de 21.49, le 64 et le -0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MFA-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MFA-PB ?
Investir dans MFA Financial Inc Preferred Series B implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.18 - 22.15 et le prix actuel 21.19. Beaucoup comparent -2.98% et -0.14% avant de passer des ordres à 21.19 ou 21.49. Consultez le graphique du cours de MFA-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action MFA FINANCIAL, INC. ?
Le cours le plus élevé de MFA FINANCIAL, INC. l'année dernière était 22.15. Au cours de 20.18 - 22.15, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.12 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MFA Financial Inc Preferred Series B sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action MFA FINANCIAL, INC. ?
Le cours le plus bas de MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PB) sur l'année a été 20.18. Sa comparaison avec 21.19 et 20.18 - 22.15 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MFA-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MFA-PB a-t-elle été divisée ?
MFA Financial Inc Preferred Series B a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.12 et -0.14% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.12
- Ouverture
- 21.22
- Bid
- 21.19
- Ask
- 21.49
- Plus Bas
- 21.13
- Plus Haut
- 21.23
- Volume
- 64
- Changement quotidien
- 0.33%
- Changement Mensuel
- -2.98%
- Changement à 6 Mois
- -0.14%
- Changement Annuel
- -0.14%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4