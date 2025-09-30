KurseKategorien
Währungen / MFA-PB
Zurück zum Aktien

MFA-PB: MFA Financial Inc Preferred Series B

21.19 USD 0.07 (0.33%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MFA-PB hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.13 bis zu einem Hoch von 21.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die MFA Financial Inc Preferred Series B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MFA-PB heute?

Die Aktie von MFA Financial Inc Preferred Series B (MFA-PB) notiert heute bei 21.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.12 und das Handelsvolumen erreichte 64. Das Live-Chart von MFA-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MFA-PB Dividenden?

MFA Financial Inc Preferred Series B wird derzeit mit 21.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MFA-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich MFA-PB-Aktien?

Sie können Aktien von MFA Financial Inc Preferred Series B (MFA-PB) zum aktuellen Kurs von 21.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.19 oder 21.49 platziert, während 64 und -0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MFA-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MFA-PB-Aktien?

Bei einer Investition in MFA Financial Inc Preferred Series B müssen die jährliche Spanne 20.18 - 22.15 und der aktuelle Kurs 21.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.98% und -0.14%, bevor sie Orders zu 21.19 oder 21.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MFA-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MFA FINANCIAL, INC.?

Der höchste Kurs von MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PB) im vergangenen Jahr lag bei 22.15. Innerhalb von 20.18 - 22.15 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.12 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MFA Financial Inc Preferred Series B mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MFA FINANCIAL, INC.?

Der niedrigste Kurs von MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PB) im Laufe des Jahres betrug 20.18. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.19 und der Spanne 20.18 - 22.15 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MFA-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MFA-PB statt?

MFA Financial Inc Preferred Series B hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.12 und -0.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.13 21.23
Jahresspanne
20.18 22.15
Vorheriger Schlusskurs
21.12
Eröffnung
21.22
Bid
21.19
Ask
21.49
Tief
21.13
Hoch
21.23
Volumen
64
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
-2.98%
6-Monatsänderung
-0.14%
Jahresänderung
-0.14%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4