MFA-PB: MFA Financial Inc Preferred Series B
Der Wechselkurs von MFA-PB hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.13 bis zu einem Hoch von 21.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die MFA Financial Inc Preferred Series B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MFA-PB heute?
Die Aktie von MFA Financial Inc Preferred Series B (MFA-PB) notiert heute bei 21.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.12 und das Handelsvolumen erreichte 64. Das Live-Chart von MFA-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MFA-PB Dividenden?
MFA Financial Inc Preferred Series B wird derzeit mit 21.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MFA-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich MFA-PB-Aktien?
Sie können Aktien von MFA Financial Inc Preferred Series B (MFA-PB) zum aktuellen Kurs von 21.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.19 oder 21.49 platziert, während 64 und -0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MFA-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MFA-PB-Aktien?
Bei einer Investition in MFA Financial Inc Preferred Series B müssen die jährliche Spanne 20.18 - 22.15 und der aktuelle Kurs 21.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.98% und -0.14%, bevor sie Orders zu 21.19 oder 21.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MFA-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MFA FINANCIAL, INC.?
Der höchste Kurs von MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PB) im vergangenen Jahr lag bei 22.15. Innerhalb von 20.18 - 22.15 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.12 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MFA Financial Inc Preferred Series B mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MFA FINANCIAL, INC.?
Der niedrigste Kurs von MFA FINANCIAL, INC. (MFA-PB) im Laufe des Jahres betrug 20.18. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.19 und der Spanne 20.18 - 22.15 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MFA-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MFA-PB statt?
MFA Financial Inc Preferred Series B hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.12 und -0.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.12
- Eröffnung
- 21.22
- Bid
- 21.19
- Ask
- 21.49
- Tief
- 21.13
- Hoch
- 21.23
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- -2.98%
- 6-Monatsänderung
- -0.14%
- Jahresänderung
- -0.14%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4