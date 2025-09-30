- Visão do mercado
MCHB: Mechanics Bancorp
A taxa do MCHB para hoje mudou para -2.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.51 e o mais alto foi 13.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Mechanics Bancorp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MCHB hoje?
Hoje Mechanics Bancorp (MCHB) está avaliado em 13.53. O instrumento é negociado dentro de -2.73%, o fechamento de ontem foi 13.91, e o volume de negociação atingiu 839. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MCHB em tempo real.
As ações de Mechanics Bancorp pagam dividendos?
Atualmente Mechanics Bancorp está avaliado em 13.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.45% e USD. Monitore os movimentos de MCHB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MCHB?
Você pode comprar ações de Mechanics Bancorp (MCHB) pelo preço atual 13.53. Ordens geralmente são executadas perto de 13.53 ou 13.83, enquanto 839 e -3.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MCHB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MCHB?
Investir em Mechanics Bancorp envolve considerar a faixa anual 12.65 - 14.15 e o preço atual 13.53. Muitos comparam -2.45% e -2.45% antes de enviar ordens em 13.53 ou 13.83. Estude as mudanças diárias de preço de MCHB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Mechanics Bancorp?
O maior preço de Mechanics Bancorp (MCHB) no último ano foi 14.15. As ações oscilaram bastante dentro de 12.65 - 14.15, e a comparação com 13.91 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Mechanics Bancorp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Mechanics Bancorp?
O menor preço de Mechanics Bancorp (MCHB) no ano foi 12.65. A comparação com o preço atual 13.53 e 12.65 - 14.15 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MCHB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MCHB?
No passado Mechanics Bancorp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 13.91 e -2.45% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 13.91
- Open
- 13.95
- Bid
- 13.53
- Ask
- 13.83
- Low
- 13.51
- High
- 13.99
- Volume
- 839
- Mudança diária
- -2.73%
- Mudança mensal
- -2.45%
- Mudança de 6 meses
- -2.45%
- Mudança anual
- -2.45%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4