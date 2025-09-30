- Übersicht
MCHB: Mechanics Bancorp
Der Wechselkurs von MCHB hat sich für heute um -2.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.51 bis zu einem Hoch von 13.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mechanics Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MCHB heute?
Die Aktie von Mechanics Bancorp (MCHB) notiert heute bei 13.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.73% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 13.91 und das Handelsvolumen erreichte 839. Das Live-Chart von MCHB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MCHB Dividenden?
Mechanics Bancorp wird derzeit mit 13.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MCHB zu verfolgen.
Wie kaufe ich MCHB-Aktien?
Sie können Aktien von Mechanics Bancorp (MCHB) zum aktuellen Kurs von 13.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 13.53 oder 13.83 platziert, während 839 und -3.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MCHB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MCHB-Aktien?
Bei einer Investition in Mechanics Bancorp müssen die jährliche Spanne 12.65 - 14.15 und der aktuelle Kurs 13.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.45% und -2.45%, bevor sie Orders zu 13.53 oder 13.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MCHB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Mechanics Bancorp?
Der höchste Kurs von Mechanics Bancorp (MCHB) im vergangenen Jahr lag bei 14.15. Innerhalb von 12.65 - 14.15 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 13.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Mechanics Bancorp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Mechanics Bancorp?
Der niedrigste Kurs von Mechanics Bancorp (MCHB) im Laufe des Jahres betrug 12.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 13.53 und der Spanne 12.65 - 14.15 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MCHB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MCHB statt?
Mechanics Bancorp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 13.91 und -2.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.91
- Eröffnung
- 13.95
- Bid
- 13.53
- Ask
- 13.83
- Tief
- 13.51
- Hoch
- 13.99
- Volumen
- 839
- Tagesänderung
- -2.73%
- Monatsänderung
- -2.45%
- 6-Monatsänderung
- -2.45%
- Jahresänderung
- -2.45%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4