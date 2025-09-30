QuotazioniSezioni
Valute / MCHB
MCHB: Mechanics Bancorp

13.53 USD 0.38 (2.73%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MCHB ha avuto una variazione del -2.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.51 e ad un massimo di 13.99.

Segui le dinamiche di Mechanics Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MCHB oggi?

Oggi le azioni Mechanics Bancorp sono prezzate a 13.53. Viene scambiato all'interno di -2.73%, la chiusura di ieri è stata 13.91 e il volume degli scambi ha raggiunto 839. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MCHB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Mechanics Bancorp pagano dividendi?

Mechanics Bancorp è attualmente valutato a 13.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MCHB.

Come acquistare azioni MCHB?

Puoi acquistare azioni Mechanics Bancorp al prezzo attuale di 13.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 13.53 o 13.83, mentre 839 e -3.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MCHB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MCHB?

Investire in Mechanics Bancorp implica considerare l'intervallo annuale 12.65 - 14.15 e il prezzo attuale 13.53. Molti confrontano -2.45% e -2.45% prima di effettuare ordini su 13.53 o 13.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MCHB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Mechanics Bancorp?

Il prezzo massimo di Mechanics Bancorp nell'ultimo anno è stato 14.15. All'interno di 12.65 - 14.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 13.91 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Mechanics Bancorp utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Mechanics Bancorp?

Il prezzo più basso di Mechanics Bancorp (MCHB) nel corso dell'anno è stato 12.65. Confrontandolo con gli attuali 13.53 e 12.65 - 14.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MCHB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MCHB?

Mechanics Bancorp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 13.91 e -2.45%.

Intervallo Giornaliero
13.51 13.99
Intervallo Annuale
12.65 14.15
Chiusura Precedente
13.91
Apertura
13.95
Bid
13.53
Ask
13.83
Minimo
13.51
Massimo
13.99
Volume
839
Variazione giornaliera
-2.73%
Variazione Mensile
-2.45%
Variazione Semestrale
-2.45%
Variazione Annuale
-2.45%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4