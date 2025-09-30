- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MCHB: Mechanics Bancorp
Il tasso di cambio MCHB ha avuto una variazione del -2.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.51 e ad un massimo di 13.99.
Segui le dinamiche di Mechanics Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MCHB oggi?
Oggi le azioni Mechanics Bancorp sono prezzate a 13.53. Viene scambiato all'interno di -2.73%, la chiusura di ieri è stata 13.91 e il volume degli scambi ha raggiunto 839. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MCHB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Mechanics Bancorp pagano dividendi?
Mechanics Bancorp è attualmente valutato a 13.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MCHB.
Come acquistare azioni MCHB?
Puoi acquistare azioni Mechanics Bancorp al prezzo attuale di 13.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 13.53 o 13.83, mentre 839 e -3.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MCHB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MCHB?
Investire in Mechanics Bancorp implica considerare l'intervallo annuale 12.65 - 14.15 e il prezzo attuale 13.53. Molti confrontano -2.45% e -2.45% prima di effettuare ordini su 13.53 o 13.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MCHB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Mechanics Bancorp?
Il prezzo massimo di Mechanics Bancorp nell'ultimo anno è stato 14.15. All'interno di 12.65 - 14.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 13.91 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Mechanics Bancorp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Mechanics Bancorp?
Il prezzo più basso di Mechanics Bancorp (MCHB) nel corso dell'anno è stato 12.65. Confrontandolo con gli attuali 13.53 e 12.65 - 14.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MCHB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MCHB?
Mechanics Bancorp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 13.91 e -2.45%.
- Chiusura Precedente
- 13.91
- Apertura
- 13.95
- Bid
- 13.53
- Ask
- 13.83
- Minimo
- 13.51
- Massimo
- 13.99
- Volume
- 839
- Variazione giornaliera
- -2.73%
- Variazione Mensile
- -2.45%
- Variazione Semestrale
- -2.45%
- Variazione Annuale
- -2.45%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4