MCHB: Mechanics Bancorp
Le taux de change de MCHB a changé de -2.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.51 et à un maximum de 13.99.
Suivez la dynamique Mechanics Bancorp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MCHB aujourd'hui ?
L'action Mechanics Bancorp est cotée à 13.53 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.73%, a clôturé hier à 13.91 et son volume d'échange a atteint 839. Le graphique en temps réel du cours de MCHB présente ces mises à jour.
L'action Mechanics Bancorp verse-t-elle des dividendes ?
Mechanics Bancorp est actuellement valorisé à 13.53. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.45% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MCHB.
Comment acheter des actions MCHB ?
Vous pouvez acheter des actions Mechanics Bancorp au cours actuel de 13.53. Les ordres sont généralement placés à proximité de 13.53 ou de 13.83, le 839 et le -3.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MCHB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MCHB ?
Investir dans Mechanics Bancorp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 12.65 - 14.15 et le prix actuel 13.53. Beaucoup comparent -2.45% et -2.45% avant de passer des ordres à 13.53 ou 13.83. Consultez le graphique du cours de MCHB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Mechanics Bancorp ?
Le cours le plus élevé de Mechanics Bancorp l'année dernière était 14.15. Au cours de 12.65 - 14.15, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 13.91 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Mechanics Bancorp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Mechanics Bancorp ?
Le cours le plus bas de Mechanics Bancorp (MCHB) sur l'année a été 12.65. Sa comparaison avec 13.53 et 12.65 - 14.15 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MCHB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MCHB a-t-elle été divisée ?
Mechanics Bancorp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 13.91 et -2.45% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 13.91
- Ouverture
- 13.95
- Bid
- 13.53
- Ask
- 13.83
- Plus Bas
- 13.51
- Plus Haut
- 13.99
- Volume
- 839
- Changement quotidien
- -2.73%
- Changement Mensuel
- -2.45%
- Changement à 6 Mois
- -2.45%
- Changement Annuel
- -2.45%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4