MCHB: Mechanics Bancorp
El tipo de cambio de MCHB de hoy ha cambiado un -2.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.51, mientras que el máximo ha alcanzado 13.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mechanics Bancorp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MCHB hoy?
Mechanics Bancorp (MCHB) se evalúa hoy en 13.53. El instrumento se negocia dentro de -2.73%; el cierre de ayer ha sido 13.91 y el volumen comercial ha alcanzado 839. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MCHB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Mechanics Bancorp?
Mechanics Bancorp se evalúa actualmente en 13.53. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.45% y USD. Monitoree los movimientos de MCHB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MCHB?
Puede comprar acciones de Mechanics Bancorp (MCHB) al precio actual de 13.53. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 13.53 o 13.83, mientras que 839 y -3.01% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MCHB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MCHB?
Invertir en Mechanics Bancorp implica tener en cuenta el rango anual 12.65 - 14.15 y el precio actual 13.53. Muchos comparan -2.45% y -2.45% antes de colocar órdenes en 13.53 o 13.83. Estudie los cambios diarios de precios de MCHB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Mechanics Bancorp?
El precio más alto de Mechanics Bancorp (MCHB) en el último año ha sido 14.15. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 12.65 - 14.15, una comparación con 13.91 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Mechanics Bancorp en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Mechanics Bancorp?
El precio más bajo de Mechanics Bancorp (MCHB) para el año ha sido 12.65. La comparación con los actuales 13.53 y 12.65 - 14.15 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MCHB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MCHB?
En el pasado, Mechanics Bancorp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 13.91 y -2.45% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 13.91
- Open
- 13.95
- Bid
- 13.53
- Ask
- 13.83
- Low
- 13.51
- High
- 13.99
- Volumen
- 839
- Cambio diario
- -2.73%
- Cambio mensual
- -2.45%
- Cambio a 6 meses
- -2.45%
- Cambio anual
- -2.45%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.