通貨 / MCHB
MCHB: Mechanics Bancorp

13.53 USD 0.38 (2.73%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MCHBの今日の為替レートは、-2.73%変化しました。日中、通貨は1あたり13.51の安値と13.99の高値で取引されました。

Mechanics Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

よくあるご質問

MCHB株の現在の価格は？

Mechanics Bancorpの株価は本日13.53です。-2.73%内で取引され、前日の終値は13.91、取引量は839に達しました。MCHBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Mechanics Bancorpの株は配当を出しますか？

Mechanics Bancorpの現在の価格は13.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.45%やUSDにも注目します。MCHBの動きはライブチャートで確認できます。

MCHB株を買う方法は？

Mechanics Bancorpの株は現在13.53で購入可能です。注文は通常13.53または13.83付近で行われ、839や-3.01%が市場の動きを示します。MCHBの最新情報はライブチャートで確認できます。

MCHB株に投資する方法は？

Mechanics Bancorpへの投資では、年間の値幅12.65 - 14.15と現在の13.53を考慮します。注文は多くの場合13.53や13.83で行われる前に、-2.45%や-2.45%と比較されます。MCHBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Mechanics Bancorpの株の最高値は？

Mechanics Bancorpの過去1年の最高値は14.15でした。12.65 - 14.15内で株価は大きく変動し、13.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Mechanics Bancorpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Mechanics Bancorpの株の最低値は？

Mechanics Bancorp(MCHB)の年間最安値は12.65でした。現在の13.53や12.65 - 14.15と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MCHBの動きはライブチャートで確認できます。

MCHBの株式分割はいつ行われましたか？

Mechanics Bancorpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、13.91、-2.45%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
13.51 13.99
1年のレンジ
12.65 14.15
以前の終値
13.91
始値
13.95
買値
13.53
買値
13.83
安値
13.51
高値
13.99
出来高
839
1日の変化
-2.73%
1ヶ月の変化
-2.45%
6ヶ月の変化
-2.45%
1年の変化
-2.45%
