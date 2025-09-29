- 概要
MCHB: Mechanics Bancorp
MCHBの今日の為替レートは、-2.73%変化しました。日中、通貨は1あたり13.51の安値と13.99の高値で取引されました。
Mechanics Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MCHB株の現在の価格は？
Mechanics Bancorpの株価は本日13.53です。-2.73%内で取引され、前日の終値は13.91、取引量は839に達しました。MCHBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Mechanics Bancorpの株は配当を出しますか？
Mechanics Bancorpの現在の価格は13.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.45%やUSDにも注目します。MCHBの動きはライブチャートで確認できます。
MCHB株を買う方法は？
Mechanics Bancorpの株は現在13.53で購入可能です。注文は通常13.53または13.83付近で行われ、839や-3.01%が市場の動きを示します。MCHBの最新情報はライブチャートで確認できます。
MCHB株に投資する方法は？
Mechanics Bancorpへの投資では、年間の値幅12.65 - 14.15と現在の13.53を考慮します。注文は多くの場合13.53や13.83で行われる前に、-2.45%や-2.45%と比較されます。MCHBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Mechanics Bancorpの株の最高値は？
Mechanics Bancorpの過去1年の最高値は14.15でした。12.65 - 14.15内で株価は大きく変動し、13.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Mechanics Bancorpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Mechanics Bancorpの株の最低値は？
Mechanics Bancorp(MCHB)の年間最安値は12.65でした。現在の13.53や12.65 - 14.15と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MCHBの動きはライブチャートで確認できます。
MCHBの株式分割はいつ行われましたか？
Mechanics Bancorpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、13.91、-2.45%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 13.91
- 始値
- 13.95
- 買値
- 13.53
- 買値
- 13.83
- 安値
- 13.51
- 高値
- 13.99
- 出来高
- 839
- 1日の変化
- -2.73%
- 1ヶ月の変化
- -2.45%
- 6ヶ月の変化
- -2.45%
- 1年の変化
- -2.45%
