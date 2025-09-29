- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MCHB: Mechanics Bancorp
Курс MCHB за сегодня изменился на -2.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.51, а максимальная — 13.99.
Следите за динамикой Mechanics Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MCHB сегодня?
Mechanics Bancorp (MCHB) сегодня оценивается на уровне 13.54. Инструмент торгуется в пределах -2.66%, вчерашнее закрытие составило 13.91, а торговый объем достиг 553. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MCHB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Mechanics Bancorp?
Mechanics Bancorp в настоящее время оценивается в 13.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.38% и USD. Отслеживайте движения MCHB на графике в реальном времени.
Как купить акции MCHB?
Вы можете купить акции Mechanics Bancorp (MCHB) по текущей цене 13.54. Ордера обычно размещаются около 13.54 или 13.84, тогда как 553 и -2.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MCHB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MCHB?
Инвестирование в Mechanics Bancorp предполагает учет годового диапазона 12.65 - 14.15 и текущей цены 13.54. Многие сравнивают -2.38% и -2.38% перед размещением ордеров на 13.54 или 13.84. Изучайте ежедневные изменения цены MCHB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Mechanics Bancorp?
Самая высокая цена Mechanics Bancorp (MCHB) за последний год составила 14.15. Акции заметно колебались в пределах 12.65 - 14.15, сравнение с 13.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Mechanics Bancorp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Mechanics Bancorp?
Самая низкая цена Mechanics Bancorp (MCHB) за год составила 12.65. Сравнение с текущими 13.54 и 12.65 - 14.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MCHB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MCHB?
В прошлом Mechanics Bancorp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.91 и -2.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.91
- Open
- 13.95
- Bid
- 13.54
- Ask
- 13.84
- Low
- 13.51
- High
- 13.99
- Объем
- 553
- Дневное изменение
- -2.66%
- Месячное изменение
- -2.38%
- 6-месячное изменение
- -2.38%
- Годовое изменение
- -2.38%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%