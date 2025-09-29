КотировкиРазделы
MCHB
MCHB: Mechanics Bancorp

13.54 USD 0.37 (2.66%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MCHB за сегодня изменился на -2.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.51, а максимальная — 13.99.

Следите за динамикой Mechanics Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MCHB сегодня?

Mechanics Bancorp (MCHB) сегодня оценивается на уровне 13.54. Инструмент торгуется в пределах -2.66%, вчерашнее закрытие составило 13.91, а торговый объем достиг 553. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MCHB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Mechanics Bancorp?

Mechanics Bancorp в настоящее время оценивается в 13.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.38% и USD. Отслеживайте движения MCHB на графике в реальном времени.

Как купить акции MCHB?

Вы можете купить акции Mechanics Bancorp (MCHB) по текущей цене 13.54. Ордера обычно размещаются около 13.54 или 13.84, тогда как 553 и -2.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MCHB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MCHB?

Инвестирование в Mechanics Bancorp предполагает учет годового диапазона 12.65 - 14.15 и текущей цены 13.54. Многие сравнивают -2.38% и -2.38% перед размещением ордеров на 13.54 или 13.84. Изучайте ежедневные изменения цены MCHB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Mechanics Bancorp?

Самая высокая цена Mechanics Bancorp (MCHB) за последний год составила 14.15. Акции заметно колебались в пределах 12.65 - 14.15, сравнение с 13.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Mechanics Bancorp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Mechanics Bancorp?

Самая низкая цена Mechanics Bancorp (MCHB) за год составила 12.65. Сравнение с текущими 13.54 и 12.65 - 14.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MCHB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MCHB?

В прошлом Mechanics Bancorp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.91 и -2.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.51 13.99
Годовой диапазон
12.65 14.15
Предыдущее закрытие
13.91
Open
13.95
Bid
13.54
Ask
13.84
Low
13.51
High
13.99
Объем
553
Дневное изменение
-2.66%
Месячное изменение
-2.38%
6-месячное изменение
-2.38%
Годовое изменение
-2.38%
