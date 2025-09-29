报价部分
货币 / MCHB
MCHB: Mechanics Bancorp

13.53 USD 0.38 (2.73%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MCHB汇率已更改-2.73%。当日，交易品种以低点13.51和高点13.99进行交易。

关注Mechanics Bancorp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MCHB股票今天的价格是多少？

Mechanics Bancorp股票今天的定价为13.53。它在-2.73%范围内交易，昨天的收盘价为13.91，交易量达到839。MCHB的实时价格图表显示了这些更新。

Mechanics Bancorp股票是否支付股息？

Mechanics Bancorp目前的价值为13.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.45%和USD。实时查看图表以跟踪MCHB走势。

如何购买MCHB股票？

您可以以13.53的当前价格购买Mechanics Bancorp股票。订单通常设置在13.53或13.83附近，而839和-3.01%显示市场活动。立即关注MCHB的实时图表更新。

如何投资MCHB股票？

投资Mechanics Bancorp需要考虑年度范围12.65 - 14.15和当前价格13.53。许多人在以13.53或13.83下订单之前，会比较-2.45%和。实时查看MCHB价格图表，了解每日变化。

Mechanics Bancorp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Mechanics Bancorp的最高价格是14.15。在12.65 - 14.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Mechanics Bancorp的绩效。

Mechanics Bancorp股票的最低价格是多少？

Mechanics Bancorp（MCHB）的最低价格为12.65。将其与当前的13.53和12.65 - 14.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MCHB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MCHB股票是什么时候拆分的？

Mechanics Bancorp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.91和-2.45%中可见。

日范围
13.51 13.99
年范围
12.65 14.15
前一天收盘价
13.91
开盘价
13.95
卖价
13.53
买价
13.83
最低价
13.51
最高价
13.99
交易量
839
日变化
-2.73%
月变化
-2.45%
6个月变化
-2.45%
年变化
-2.45%
