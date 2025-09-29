MCHB: Mechanics Bancorp
今日MCHB汇率已更改-2.73%。当日，交易品种以低点13.51和高点13.99进行交易。
关注Mechanics Bancorp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
MCHB股票今天的价格是多少？
Mechanics Bancorp股票今天的定价为13.53。它在-2.73%范围内交易，昨天的收盘价为13.91，交易量达到839。MCHB的实时价格图表显示了这些更新。
Mechanics Bancorp股票是否支付股息？
Mechanics Bancorp目前的价值为13.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.45%和USD。实时查看图表以跟踪MCHB走势。
如何购买MCHB股票？
您可以以13.53的当前价格购买Mechanics Bancorp股票。订单通常设置在13.53或13.83附近，而839和-3.01%显示市场活动。立即关注MCHB的实时图表更新。
如何投资MCHB股票？
投资Mechanics Bancorp需要考虑年度范围12.65 - 14.15和当前价格13.53。许多人在以13.53或13.83下订单之前，会比较-2.45%和。实时查看MCHB价格图表，了解每日变化。
Mechanics Bancorp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Mechanics Bancorp的最高价格是14.15。在12.65 - 14.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Mechanics Bancorp的绩效。
Mechanics Bancorp股票的最低价格是多少？
Mechanics Bancorp（MCHB）的最低价格为12.65。将其与当前的13.53和12.65 - 14.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MCHB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MCHB股票是什么时候拆分的？
Mechanics Bancorp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.91和-2.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.91
- 开盘价
- 13.95
- 卖价
- 13.53
- 买价
- 13.83
- 最低价
- 13.51
- 最高价
- 13.99
- 交易量
- 839
- 日变化
- -2.73%
- 月变化
- -2.45%
- 6个月变化
- -2.45%
- 年变化
- -2.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值