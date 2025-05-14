Moedas / MAIA
MAIA: MAIA Biotechnology Inc
1.59 USD 0.02 (1.27%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MAIA para hoje mudou para 1.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.58 e o mais alto foi 1.61.
Veja a dinâmica do par de moedas MAIA Biotechnology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.58 1.61
Faixa anual
1.40 3.48
- Fechamento anterior
- 1.57
- Open
- 1.61
- Bid
- 1.59
- Ask
- 1.89
- Low
- 1.58
- High
- 1.61
- Volume
- 29
- Mudança diária
- 1.27%
- Mudança mensal
- 3.25%
- Mudança de 6 meses
- 3.92%
- Mudança anual
- -43.42%
