QuotazioniSezioni
Valute / MAIA
Tornare a Azioni

MAIA: MAIA Biotechnology Inc

1.55 USD 0.04 (2.52%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MAIA ha avuto una variazione del -2.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.52 e ad un massimo di 1.58.

Segui le dinamiche di MAIA Biotechnology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MAIA News

Intervallo Giornaliero
1.52 1.58
Intervallo Annuale
1.40 3.48
Chiusura Precedente
1.59
Apertura
1.56
Bid
1.55
Ask
1.85
Minimo
1.52
Massimo
1.58
Volume
240
Variazione giornaliera
-2.52%
Variazione Mensile
0.65%
Variazione Semestrale
1.31%
Variazione Annuale
-44.84%
21 settembre, domenica