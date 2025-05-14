Valute / MAIA
MAIA: MAIA Biotechnology Inc
1.55 USD 0.04 (2.52%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MAIA ha avuto una variazione del -2.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.52 e ad un massimo di 1.58.
Segui le dinamiche di MAIA Biotechnology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.52 1.58
Intervallo Annuale
1.40 3.48
- Chiusura Precedente
- 1.59
- Apertura
- 1.56
- Bid
- 1.55
- Ask
- 1.85
- Minimo
- 1.52
- Massimo
- 1.58
- Volume
- 240
- Variazione giornaliera
- -2.52%
- Variazione Mensile
- 0.65%
- Variazione Semestrale
- 1.31%
- Variazione Annuale
- -44.84%
21 settembre, domenica