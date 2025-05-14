Währungen / MAIA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MAIA: MAIA Biotechnology Inc
1.55 USD 0.04 (2.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MAIA hat sich für heute um -2.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.55 bis zu einem Hoch von 1.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die MAIA Biotechnology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MAIA News
- Maia Biotechnology gibt 440.503 neue Aktien nach Ausübung von Optionsscheinen zu reduziertem Preis aus
- Maia Biotechnology to issue 440,503 shares after warrant exercise at reduced price
- Maia Biotechnology presents Phase 2 THIO-101 trial data at lung cancer conference
- Maia Biotechnology stock soars after FDA grants Fast Track designation
- FDA grants fast track designation for MAIA’s lung cancer drug
- MAIA Biotechnology’s 41% decline validates InvestingPro’s overvalued call
- Maia Biotechnology stock soars after publishing promising preclinical data
- MAIA Biotechnology publishes preclinical data on cancer drug candidates
- MAIA Biotechnology doses first patient in Taiwan for NSCLC trial
- Maia Biotechnology enters stock purchase agreement for up to $587,905 with Prevail Partners
- MAIA Biotechnology appoints HCC experts to scientific advisory board
- MAIA Biotechnology partners with Roche for cancer treatment studies
- MAIA Biotechnology to Present at BIO International Convention 2025
- MAIA reports NSCLC patient response in Phase 2 trial
- Maia Biotechnology stock rises following positive trial results
- MAIA reports extended survival in lung cancer trial
- MAIA Biotechnology secures $669,500 in private placement
- MAIA Biotechnology Accepted for Poster Presentation at American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2025 Annual Meeting
- MAIA Biotechnology Announces Director Participation in Recent Private Placement
Tagesspanne
1.55 1.58
Jahresspanne
1.40 3.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.59
- Eröffnung
- 1.56
- Bid
- 1.55
- Ask
- 1.85
- Tief
- 1.55
- Hoch
- 1.58
- Volumen
- 90
- Tagesänderung
- -2.52%
- Monatsänderung
- 0.65%
- 6-Monatsänderung
- 1.31%
- Jahresänderung
- -44.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K