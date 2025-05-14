KurseKategorien
Währungen / MAIA
Zurück zum Aktien

MAIA: MAIA Biotechnology Inc

1.55 USD 0.04 (2.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MAIA hat sich für heute um -2.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.55 bis zu einem Hoch von 1.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die MAIA Biotechnology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MAIA News

Tagesspanne
1.55 1.58
Jahresspanne
1.40 3.48
Vorheriger Schlusskurs
1.59
Eröffnung
1.56
Bid
1.55
Ask
1.85
Tief
1.55
Hoch
1.58
Volumen
90
Tagesänderung
-2.52%
Monatsänderung
0.65%
6-Monatsänderung
1.31%
Jahresänderung
-44.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K