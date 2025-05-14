Валюты / MAIA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MAIA: MAIA Biotechnology Inc
1.61 USD 0.09 (5.29%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MAIA за сегодня изменился на -5.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.60, а максимальная — 1.69.
Следите за динамикой MAIA Biotechnology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MAIA
- Maia Biotechnology presents Phase 2 THIO-101 trial data at lung cancer conference
- Maia Biotechnology stock soars after FDA grants Fast Track designation
- FDA grants fast track designation for MAIA’s lung cancer drug
- MAIA Biotechnology’s 41% decline validates InvestingPro’s overvalued call
- Maia Biotechnology stock soars after publishing promising preclinical data
- MAIA Biotechnology publishes preclinical data on cancer drug candidates
- MAIA Biotechnology doses first patient in Taiwan for NSCLC trial
- Maia Biotechnology enters stock purchase agreement for up to $587,905 with Prevail Partners
- MAIA Biotechnology appoints HCC experts to scientific advisory board
- MAIA Biotechnology partners with Roche for cancer treatment studies
- MAIA Biotechnology to Present at BIO International Convention 2025
- MAIA reports NSCLC patient response in Phase 2 trial
- Maia Biotechnology stock rises following positive trial results
- MAIA reports extended survival in lung cancer trial
- MAIA Biotechnology secures $669,500 in private placement
- MAIA Biotechnology Accepted for Poster Presentation at American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2025 Annual Meeting
- MAIA Biotechnology Announces Director Participation in Recent Private Placement
Дневной диапазон
1.60 1.69
Годовой диапазон
1.40 3.48
- Предыдущее закрытие
- 1.70
- Open
- 1.69
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Low
- 1.60
- High
- 1.69
- Объем
- 263
- Дневное изменение
- -5.29%
- Месячное изменение
- 4.55%
- 6-месячное изменение
- 5.23%
- Годовое изменение
- -42.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.