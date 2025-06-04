Moedas / LZ
LZ: LegalZoom.com Inc
10.94 USD 0.27 (2.53%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LZ para hoje mudou para 2.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.75 e o mais alto foi 10.95.
Veja a dinâmica do par de moedas LegalZoom.com Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LZ Notícias
- Classificação das ações da LegalZoom mantida como Market Perform pela Citizens JMP
- LegalZoom stock rating maintained at Market Perform by Citizens JMP
- LegalZoom.com, Inc. (LZ) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- LegalZoom at Citi Conference: Strategic Shift to Subscriptions
- JPMorgan reiterates Overweight rating on LegalZoom stock amid 28% rally
- JMP maintains Market Perform rating on LegalZoom stock amid competitive pressures
- LegalZoom launches patent filing services at fraction of traditional costs
- LegalZoom Stock: Still Remain Cautious For The Near Term (NASDAQ:LZ)
- UBS raises LegalZoom.com stock price target to $12 on subscription growth
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- LegalZoom jumps after BofA upgrades stock on AI boost
- This Monster Beverage Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Monster Beverage (NASDAQ:MNST), LegalZoom.com (NASDAQ:LZ)
- LegalZoom Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, subscription model strengthens
- LegalZoom (LZ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- LegalZoom (LZ) Q2 Earnings Meet Estimates
- LegalZoom.com earnings matched, revenue topped estimates
- DMC Global (BOOM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LegalZoom stock soars after announcing OpenAI ChatGPT collaboration
- Eos Energy Enterprises (EOSE) Surges 10.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- LegalZoom amends credit facility, reduces commitment and extends maturity
- JMP maintains Market Perform rating on LegalZoom stock amid strategic shifts
- LegalZoom Stock: Improving Subscription Trends, Expanding Margins, Lower Price (NASDAQ:LZ)
- LegalZoom: A Mixed Bag (NASDAQ:LZ)
- LegalZoom Announces Strategic Partnership with Perplexity to Offer Legal Services to AI Search Customers
Faixa diária
10.75 10.95
Faixa anual
6.26 11.35
- Fechamento anterior
- 10.67
- Open
- 10.75
- Bid
- 10.94
- Ask
- 11.24
- Low
- 10.75
- High
- 10.95
- Volume
- 1.210 K
- Mudança diária
- 2.53%
- Mudança mensal
- 1.02%
- Mudança de 6 meses
- 29.47%
- Mudança anual
- 72.56%
