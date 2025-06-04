Devises / LZ
LZ: LegalZoom.com Inc
10.95 USD 0.15 (1.35%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LZ a changé de -1.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.94 et à un maximum de 11.27.
Suivez la dynamique LegalZoom.com Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LZ Nouvelles
- La notation de l’action LegalZoom maintenue à "Performance du marché" par Citizens JMP
- LegalZoom stock rating maintained at Market Perform by Citizens JMP
- LegalZoom.com, Inc. (LZ) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- LegalZoom at Citi Conference: Strategic Shift to Subscriptions
- JPMorgan reiterates Overweight rating on LegalZoom stock amid 28% rally
- JMP maintains Market Perform rating on LegalZoom stock amid competitive pressures
- LegalZoom launches patent filing services at fraction of traditional costs
- LegalZoom Stock: Still Remain Cautious For The Near Term (NASDAQ:LZ)
- UBS raises LegalZoom.com stock price target to $12 on subscription growth
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- LegalZoom jumps after BofA upgrades stock on AI boost
- This Monster Beverage Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Monster Beverage (NASDAQ:MNST), LegalZoom.com (NASDAQ:LZ)
- LegalZoom Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, subscription model strengthens
- LegalZoom (LZ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- LegalZoom (LZ) Q2 Earnings Meet Estimates
- LegalZoom.com earnings matched, revenue topped estimates
- DMC Global (BOOM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LegalZoom stock soars after announcing OpenAI ChatGPT collaboration
- Eos Energy Enterprises (EOSE) Surges 10.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- LegalZoom amends credit facility, reduces commitment and extends maturity
- JMP maintains Market Perform rating on LegalZoom stock amid strategic shifts
- LegalZoom Stock: Improving Subscription Trends, Expanding Margins, Lower Price (NASDAQ:LZ)
- LegalZoom: A Mixed Bag (NASDAQ:LZ)
- LegalZoom Announces Strategic Partnership with Perplexity to Offer Legal Services to AI Search Customers
Range quotidien
10.94 11.27
Range Annuel
6.26 11.35
- Clôture Précédente
- 11.10
- Ouverture
- 11.11
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Plus Bas
- 10.94
- Plus Haut
- 11.27
- Volume
- 2.954 K
- Changement quotidien
- -1.35%
- Changement Mensuel
- 1.11%
- Changement à 6 Mois
- 29.59%
- Changement Annuel
- 72.71%
20 septembre, samedi