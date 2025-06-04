Валюты / LZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LZ: LegalZoom.com Inc
10.42 USD 0.11 (1.04%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LZ за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.31, а максимальная — 10.61.
Следите за динамикой LegalZoom.com Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LZ
- Рейтинг акций LegalZoom сохранен на уровне "Market Perform" от Citizens JMP
- LegalZoom stock rating maintained at Market Perform by Citizens JMP
- LegalZoom.com, Inc. (LZ) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- LegalZoom at Citi Conference: Strategic Shift to Subscriptions
- JPMorgan reiterates Overweight rating on LegalZoom stock amid 28% rally
- JMP maintains Market Perform rating on LegalZoom stock amid competitive pressures
- LegalZoom launches patent filing services at fraction of traditional costs
- LegalZoom Stock: Still Remain Cautious For The Near Term (NASDAQ:LZ)
- UBS raises LegalZoom.com stock price target to $12 on subscription growth
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- LegalZoom jumps after BofA upgrades stock on AI boost
- This Monster Beverage Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Monster Beverage (NASDAQ:MNST), LegalZoom.com (NASDAQ:LZ)
- LegalZoom Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, subscription model strengthens
- LegalZoom (LZ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- LegalZoom (LZ) Q2 Earnings Meet Estimates
- LegalZoom.com earnings matched, revenue topped estimates
- DMC Global (BOOM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LegalZoom stock soars after announcing OpenAI ChatGPT collaboration
- Eos Energy Enterprises (EOSE) Surges 10.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- LegalZoom amends credit facility, reduces commitment and extends maturity
- JMP maintains Market Perform rating on LegalZoom stock amid strategic shifts
- LegalZoom Stock: Improving Subscription Trends, Expanding Margins, Lower Price (NASDAQ:LZ)
- LegalZoom: A Mixed Bag (NASDAQ:LZ)
- LegalZoom Announces Strategic Partnership with Perplexity to Offer Legal Services to AI Search Customers
Дневной диапазон
10.31 10.61
Годовой диапазон
6.26 11.35
- Предыдущее закрытие
- 10.53
- Open
- 10.50
- Bid
- 10.42
- Ask
- 10.72
- Low
- 10.31
- High
- 10.61
- Объем
- 2.939 K
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- -3.79%
- 6-месячное изменение
- 23.31%
- Годовое изменение
- 64.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.