Divisas / LZ
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LZ: LegalZoom.com Inc
10.67 USD 0.25 (2.40%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LZ de hoy ha cambiado un 2.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.45, mientras que el máximo ha alcanzado 10.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas LegalZoom.com Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LZ News
- Se mantiene la calificación de las acciones de LegalZoom en "Market Perform" por Citizens JMP
- Citizens JMP mantiene calificación de LegalZoom en "Market Perform"
- LegalZoom stock rating maintained at Market Perform by Citizens JMP
- LegalZoom.com, Inc. (LZ) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media and
- LegalZoom at Citi Conference: Strategic Shift to Subscriptions
- JPMorgan reiterates Overweight rating on LegalZoom stock amid 28% rally
- JMP maintains Market Perform rating on LegalZoom stock amid competitive pressures
- LegalZoom launches patent filing services at fraction of traditional costs
- LegalZoom Stock: Still Remain Cautious For The Near Term (NASDAQ:LZ)
- UBS raises LegalZoom.com stock price target to $12 on subscription growth
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- LegalZoom jumps after BofA upgrades stock on AI boost
- This Monster Beverage Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Friday - Monster Beverage (NASDAQ:MNST), LegalZoom.com (NASDAQ:LZ)
- LegalZoom Q2 2025 slides: revenue growth accelerates, subscription model strengthens
- LegalZoom (LZ) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- LegalZoom (LZ) Q2 Earnings Meet Estimates
- LegalZoom.com earnings matched, revenue topped estimates
- DMC Global (BOOM) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- LegalZoom stock soars after announcing OpenAI ChatGPT collaboration
- Eos Energy Enterprises (EOSE) Surges 10.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- LegalZoom amends credit facility, reduces commitment and extends maturity
- JMP maintains Market Perform rating on LegalZoom stock amid strategic shifts
- LegalZoom Stock: Improving Subscription Trends, Expanding Margins, Lower Price (NASDAQ:LZ)
- LegalZoom: A Mixed Bag (NASDAQ:LZ)
Rango diario
10.45 10.95
Rango anual
6.26 11.35
- Cierres anteriores
- 10.42
- Open
- 10.45
- Bid
- 10.67
- Ask
- 10.97
- Low
- 10.45
- High
- 10.95
- Volumen
- 4.588 K
- Cambio diario
- 2.40%
- Cambio mensual
- -1.48%
- Cambio a 6 meses
- 26.27%
- Cambio anual
- 68.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B