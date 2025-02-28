Moedas / LXU
LXU: LSB Industries Inc
8.30 USD 0.15 (1.84%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LXU para hoje mudou para 1.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.07 e o mais alto foi 8.30.
Veja a dinâmica do par de moedas LSB Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LXU Notícias
Faixa diária
8.07 8.30
Faixa anual
4.88 9.68
- Fechamento anterior
- 8.15
- Open
- 8.21
- Bid
- 8.30
- Ask
- 8.60
- Low
- 8.07
- High
- 8.30
- Volume
- 140
- Mudança diária
- 1.84%
- Mudança mensal
- 0.61%
- Mudança de 6 meses
- 27.11%
- Mudança anual
- 4.80%
