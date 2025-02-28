Währungen / LXU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LXU: LSB Industries Inc
8.23 USD 0.16 (1.91%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LXU hat sich für heute um -1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.23 bis zu einem Hoch von 8.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die LSB Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LXU News
- CF Industries Benefits From Accessible Natural Gas (NYSE:CF)
- LSB Industries: Significant Net Operating Loss Carryforwards For The Value Story (LXU)
- Top 3 Materials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q3 - LSB Industries (NYSE:LXU), O-I Glass (NYSE:OI)
- LSB Industries (LXU) Q2 Profit Drops 69%
- LSB Industries, Inc. (LXU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LSB Industries Q2 2025 slides: Sales volumes up, margins compressed by gas costs
- Lsb Industries earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- LSB Industries, Inc. (LXU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- LSB Industries, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LXU)
Tagesspanne
8.23 8.35
Jahresspanne
4.88 9.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.39
- Eröffnung
- 8.34
- Bid
- 8.23
- Ask
- 8.53
- Tief
- 8.23
- Hoch
- 8.35
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -1.91%
- Monatsänderung
- -0.24%
- 6-Monatsänderung
- 26.03%
- Jahresänderung
- 3.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K