货币 / LXU
LXU: LSB Industries Inc
7.96 USD 0.37 (4.44%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LXU汇率已更改-4.44%。当日，交易品种以低点7.94和高点8.32进行交易。
关注LSB Industries Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LXU新闻
- CF Industries Benefits From Accessible Natural Gas (NYSE:CF)
- LSB Industries: Significant Net Operating Loss Carryforwards For The Value Story (LXU)
- Top 3 Materials Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q3 - LSB Industries (NYSE:LXU), O-I Glass (NYSE:OI)
- LSB Industries (LXU) Q2 Profit Drops 69%
- LSB Industries, Inc. (LXU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LSB Industries Q2 2025 slides: Sales volumes up, margins compressed by gas costs
- Lsb Industries earnings missed by $0.11, revenue fell short of estimates
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- LSB Industries, Inc. (LXU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- LSB Industries, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LXU)
日范围
7.94 8.32
年范围
4.88 9.68
- 前一天收盘价
- 8.33
- 开盘价
- 8.32
- 卖价
- 7.96
- 买价
- 8.26
- 最低价
- 7.94
- 最高价
- 8.32
- 交易量
- 466
- 日变化
- -4.44%
- 月变化
- -3.52%
- 6个月变化
- 21.90%
- 年变化
- 0.51%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值